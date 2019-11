Juve, il secondo peggior CR7 della storia

Timothy Ormezzano

TORINO - Tre per uno. Tre casi per CR7. La questione disciplinare legata alla sua fuga dallo Stadium prima del triplice fischio di Juve-Milan si chiuderà non appena Cristiano Ronaldo rientrerà a Torino dalla Nazionale e avrà un confronto con Sarri, Paratici e i suoi compagni di squadra. Niente multa, ma servirà un chiarimento.

L'altra questione in via di risoluzione è la contusione al collaterale del ginocchio. Dal ritiro del Portogallo arrivano segnali positivi: ieri Ronaldo si è allenato normalmente in gruppo. Il mistero si infittisce. Le due sostituzioni nelle ultime due partite sono dettate più da motivi tecnici che fisici?

«Non ho la laurea in medicina, ma Cristiano l'ho visto bene», ha detto Gonçalo Paciência, attaccante del Portogallo. Ronaldo sarà l'osservato speciale nei prossimi due impegni dei lusitani, domani contro la Lituania e domenica contro il Lussemburgo.

C'è infine un terzo caso, di natura diciamo statistica, legato al calo di rendimento di CR7, che all'alba dei 35 anni è alle prese con il secondo peggior avvio di stagione della carriera. Appena 6 reti nelle prime 14 uscite (una ogni 202'), di cui due su rigore. Cristiano aveva segnato meno solo nel 2006-07, 4 gol nelle prime 14 partite (un gol ogni 311') con la maglia del Manchester United. A questo punto della stagione, al Real Madrid, aveva sempre fatturato di più, addirittura 23 gol nel 2014-15. Le statistiche sono crollate nelle ultime quattro uscite in cui Ronaldo ha dimezzato la sua media gol, passata da 0,5 a 0,25 a partita, mentre i dribbling riusciti a gara sono scesi dal 75,8% al 31,6%. Pochi anche i gol di Higuain: appena 3 fra campionato e Champions, per chi con Sarri in panchina nel 2015-16 aveva centrato il record di 36 reti in Serie A.

Intanto è pronto il rinnovo di contratto di Cuadrado. Tra oggi e domani l'incontro decisivo tra Paratici e l'agente Lucci: sul tavolo l'accordo fino al 2022 con ingaggio da circa 3,5 milioni più bonus a stagione.

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

