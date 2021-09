Juve, il rinnovo di Dybala diventa priorità assoluta

Timothy Ormezzano

«Trasferirmi dalla Juve allo United è la migliore decisione che ho preso», dice Cristiano Ronaldo, rincarando la dose. E ancora: «Sono così felice di aprire questo nuovo capitolo: voglio fare ancora la storia, cercando di vincere trofei».

Senza CR7, la Juve punta tutto su Dybala. È l'argentino il centro gravitazionale bianconero, il leader di un gruppo ridimensionato dall'ultimo mercato all'insegna dell'austerity. Oltre alla maglia numero 10, adesso c'è pure la fascia al braccio a certificare la centralità di Paulo nel progetto di Allegri, che ha deciso non inserire Kaio Jorge e Luca Pellegrini nella lista Champions.

Poco ma sicuro, la Juve non può permettersi di perdere la Joya a zero euro l'anno prossimo. E allora il contratto in scadenza tra dieci mesi va rinnovato alla svelta. L'intenzione di prolungare il rapporto con un quinquennale c'è da entrambe le parti. E per la Signora c'è pure una liquidità maggiore, adesso che il monte ingaggi si è liberato del pesantissimo stipendio da 31 milioni netti annui di Cristiano Ronaldo.

Quest'ultima situazione può spingere Dybala a chiedere qualcosa in più. I 10 milioni bonus compresi che propone la Juve potrebbero non bastare. L'agente Antun, segnalato ancora a Torino, proverà ad alzare l'asticella fino a quota 12 milioni, con la possibilità di salire ulteriormente con il passare degli anni. Non si andrà allo scontro, come nell'inverno scorso. Ma ci sarà comunque da trattare per limare la distanza tra le parti.

La telenovela riprende, ma la sensazione è che l'happy end non sia mai stato così vicino. Intanto i principali obiettivi per l'estate 2022 sono già stati individuati: Vlahovic e Pogba. L'attaccante viola potrà lasciare Firenze per 60-70 milioni, con o senza rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. Per il Polpo, in scadenza nel 2022, si punta invece sul lavoro di Raiola per provare a portarlo via dal Manchester United a costo zero (come nel 2012), con un ingaggio da Paperone. Il competitor? Il Psg più del Real.

