Juve, il Psg offre Rabiot

Timothy Ormezzano

TORINO - L'apparente calma della Juventus sul mercato in uscita è una strategia che può portare molti soldi nelle casse della società bianconera, impegnata ad ammortizzare gli alti costi dell'affare-Ronaldo. I no incassati da Chelsea e Psg dopo le loro prime offerte rispettivamente per Rugani e Pjanic hanno infatti spinto i due club a rilanciare. Alzando la posta. Da Londra, per (ri)consegnare il difensore ex Empoli a Sarri, è infatti in arrivo una proposta superiore ai 50 milioni.

Il prezzo è giusto per i bianconeri. Attenzione, però, perché secondo il Daily News i Blues, che oltre a Rugani monitorano Caldara, profilo molto gradito pure dal Borussia Dortmund, sarebbero pronti anche a proporre alla Signora uno scambio con il difensore brasiliano David Luiz. Al momento, a Torino, vanno più di moda Savic e Godin dell'Atletico Madrid o il giovane De Ligt dell'Ajax.

Anche Parigi val bene un rilancio. Il Psg, interessato pure ad Alex Sandro, per arrivare a Pjanic sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni, 20 in più della prima offerta, più il cartellino di Rabiot.E quindi ad arrivare intorno a quei 90-100 milioni richiesti dalla Juve. Che, ora, tentenna. E medita l'addio al playmaker bosniaco. I prossimi giorni, in questo senso, saranno decisivi.

Oltre a Rabiot, tra le alternative a Pjanic più quotate alla Continassa ci sono Kovacic e soprattutto Kanté. Ma se dalla cessione dell'ex giallorosso dovesse arrivare un tesoretto intorno ai 100 milioni cash, allora la Juve potrebbe dare seriamente la caccia a uno tra Pogba e Milinkovic-Savic, le primissime scelte di Allegri. Scrive il quotidiano spagnolo Marca: «Pogba vuole la Juve». E viceversa. A patto che il centrocampista francese abbassi le sue esorbitanti pretese per l'ingaggio.

Ieri la Signora è sbarcata negli Usa per l'International Champions Cup, primo impegno nella notte (italiana) di domani a Philadelphia contro il Bayern Monaco. All'aeroporto di Caselle c'era anche Dybala, lui però pronto a decollare verso l'ultima settimana di vacanze in compagnia della sua nuova fidanzata Oriana Sabatini. Alla Continassa lo attendono lunedì con gli altri reduci del Mondiale in Russia, compreso un certo Cristiano Ronaldo.