Juve, il nemico alle porte di casa

Timothy Ormezzano

TORINO - Con buona pace di corsi, ricorsi e trascorsi Mourinho e soprattutto Sarri sono i profili più gettonati per il dopo-Allegri. Ma a far sognare i tifosi della Juventus è (sempre) Guardiola, ieri avvistato in un hotel milanese per un evento benefico a cui ha partecipato anche Paratici. Da ieri sera il manager del Manchester City è diventato il favorito dei bookmakers. La sua quota è precipitata a 2,5, la stessa di Sarri, nonostante le ripetute smentite fatte nei giorni scorsi da Pep. Resta stabile l'ipotesi Inzaghi, blindato (a parole) alla Lazio da Tare. Esce di scena Deschamps: «Il mio futuro è legato alla Nazionale francese».

Il nemico alle porte. Lo Special One è l'icona interista dell'antijuventinità, è quello che a novembre mostrò l'orecchio allo Stadium. Ma è anche quello che a marzo rivelava di essere stato contattato da un suo ex calciatore, magari quel Cristiano Ronaldo che tifa per lui a Torino: «Gli ho detto: «È impossibile che io ti raggiunga: i tuoi tifosi mi odiano E lui: Vinci tre o quattro partite e si dimenticheranno tutto...».

Capitolo Sarri. Alla Juve piace il suo gioco, più che lo stile: tuta e mozzicone non sono proprio da understatement sabaudo. «Sarrivederci», titola il Sun. Mentre il Telegraph indica in 5 milioni di euro la cifra richiesta dal Chelsea per liberarlo dopo la finale di Europa League del 29 maggio. Ieri Chiellini ha volutamente dribblato una domanda su Sarri: «Chi? Sacchi?. E poi, sempre col sorriso: «Il nuovo allenatore sarà Lippi! Oppure Barzagli... Allegri ci mancherà, ma in futuro potrebbe tornare». Sarri, monitorato anche da Roma e Milan, è quello che ai tempi del Napoli mostrò il dito medio ai tifosi bianconeri. Con un mezzo sorriso, diceva di voler querelare un giornale che aveva annunciato un suo incontro con la dirigenza juventina: «Ho telefonato a un avvocato per fare causa». Adesso invece è calda la linea con il suo intermediario, Fali Ramadani.

Quanto all'altro mercato, si allontana De Ligt («Mi piacerebbe giocare con De Jong al Barcellona»), mentre torna di moda Milinkovic-Savic, con il quale la Juve ha già un accordo di massima. L'impresa sarà trovare un'intesa anche con Lotito.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA