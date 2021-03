Juve, il grande freddo di Pirlo

Timothy Ormezzano

Se non è la resa, poco ci manca. La Juventus è sprofondata a -10 dall'Inter, seppure con una partita da recuperare mercoledì 17 contro il Napoli. Forse la Signora dovrebbe cominciare a guardarsi anche alle spalle. A proposito di maxi passivi, la squadra di Pirlo ha 8 punti in meno della vituperata squadra di Sarri e addirittura 17 punti in meno dell'ultima Juve di Allegri. Per trovare una Signora così dimessa dopo 23 partite bisogna andare indietro al 2011-12, ovvero all'inizio di un ciclo che per molti tifosi bianconeri è ai titoli di coda.

Nostalgia canaglia. Gli juventini sui social rimpiangono il Conte Max e addirittura il Comandante, che l'anno scorso di questi stessi tempi aveva vinto ben 4 partite di campionato in più del Maestro. Tanti i capi di imputazione, al tribunale popolare, Dalla Ronaldo-dipendenza alla mancanza di un vero e proprio gioco: la Juve si affida all'improvvisazione e alle invenzioni dei singoli (CR7 o Chiesa). Le attenuanti sono di fatto due. No, non la mancanza di esperienza denunciata da Pirlo nel post partita di Verona: l'organico bianconero ha la decima età media in serie A. Semmai gli alibi sono l'inesperienza dello stesso Pirlo, sballottato dalla panchina dell'Under 23 a quella della prima squadra, e soprattutto le assenze di molti pezzi grossi. Un problema quest'ultimo che si ripeterà anche nell'anticipo di domani (ore 20.45) allo Stadium contro lo Spezia. La Juve ritroverà Danilo (squalifica scontata), difficilmente Morata e dovrà fare sicuramente a meno di Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala.

Intanto Paratici pedina i migliori parametri zero sulla piazza europea. Secondo ESPN la Juve è molto interessata al bomber argentino Agüero, lontano da un'intesa per rinnovare il suo contratto in scadenza al City. Sul Kun c'è però la concorrenza forte del Psg. L'altro profilo in scadenza che piace molto alla Continassa è quello dell'attaccante olandese Depay, osservato speciale anche del Barcellona.

