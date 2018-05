Juve, il 7° scudetto è già in cassaforte

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Grazie (anche) al 2-2 al San Paolo dei cugini del Toro, la Juve si è messa in tasca il settimo scudetto consecutivo. Quello della perseveranza. A +6 sul Napoli a due giornate dal termine, il tricolore non è matematico però virtuale.La Signora (dopo il 3-1 rifilato in rimonta sabato sera allo Stadium al Bologna) può infatti perdere le ultime due sfide contro Roma e Verona: in caso di arrivo a pari punti, con gli scontri diretti in parità, farebbe fede quella differenza reti che vede Allegri in vantaggio su Sarri di ben 16 gol. Un gap incolmabile.La Juve potrebbe fare festa domenica in casa della Roma, quando però mancheranno molti tifosi bianconeri dei gruppi organizzati, che hanno annunciato di disertare la trasferta per protestare contro il costo esorbitante dei biglietti del settore ospiti: 70 euro.A proposito di rinunce, niente mini-vacanza romana per la squadra: il giorno dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì contro il Milan, Buffon e compagni rientreranno a Torino.Con quattro scudetti consecutivi Allegri raggiunge Carcano, l'allenatore del Quinquennio d'oro (1930-1935) della Juve. Anziché controllare la temperatura dello spumante in frigo, ieri il tecnico livornese finito nei radar dell'Arsenal ha cominciato a preparare un poker inedito, quello di doppiette scudetto più Coppa Italia (già il tris dell'anno scorso non aveva precedenti). «Non pensiamo al passo che manca per il tricolore, ma a una Coppa da portare a casa ancora una volta!», il suo tweet successivo alla vittoria con il Bologna.La quarta coccarda porterebbe Allegri su un'altra vetta assoluta (esplorata solo da Eriksson e Mancini), con buona pace delle molte vedove inconsolabili di Conte.Per la finale di Coppa Italia contro il Milan, la Juve potrà contare su Mandzukic, ieri tornato in gruppo come De Sciglio e Sturaro. In porta largo ancora a Buffon, deciso prima dell'addio a mettere i suoi guantoni sulla quinta Coppa Italia e sul nono scudetto (l'undicesimo, per la contabilità juventina) della sua sconfinata collezione privata.riproduzione riservata ®