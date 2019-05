Juve già nel futuro: Alderweireld e Romero

Timothy Ormezzano

TORINO - Il countdown per il vertice tra Agnelli e Allegri è alle battute finali. Tra oggi e domani è previsto il D Day, il giorno in cui si deciderà se continuare o meno con il tecnico livornese al timone bianconero.

L'alternativa principale resta Conte, che prende tempo con l'Inter e quel Psg che corteggia lo stesso Max. Ma attenzione anche ai quadri dirigenziali: Buffon, secondo la Bild, sarebbe infatti intenzionato a dire addio al Psg per tornare alla Juve con un nuovo ruolo da manager.

Intanto è già cominciata la ristrutturazione della difesa. Il primo rinforzo sarà Romero, 20 anni, in arrivo quasi sicuramente già in estate dal Genoa per circa 25 milioni. Il difensore argentino prenderà il posto di Barzagli, che ieri alla Continassa ha festeggiato il suo 38° e ultimo compleanno da calciatore. Tra palloncini e coriandoli.

Il grande obiettivo per la retroguardia resta De Ligt, il cui passaggio dall'Ajax al Barcellona non è ancora sigillato con la ceralacca. Tra le alternative ci sono Manolas, Ruben Dias e Savic. Ma è tornata in auge la candidatura di Alderweireld, il difensore del Tottenham che ieri è stato spiato ad Amsterdam, in casa dell'Ajax. Il centrale belga degli Spurs è forte nel gioco aereo e all'occorrenza può agire da terzino destro.

Gli anni di Alderweireld sono 30, proprio come i milioni necessari per attivare la sua clausola rescissoria. Intanto la Juve prova ad assicurarsi il nuovo Bentancur. Si tratta di Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001 del Newell's Old Boys e dell'Argentina Under 20.

Dal mercato al campo. Domenica in casa della Roma torneranno tra i convocati Dybala e Bentancur. Possibili anche i rientri di Emre Can e Alex Sandro. In attacco, assente lo squalificato Bernardeschi, avanti con Cristiano Ronaldo e Kean.

