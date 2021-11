Juve felice con i rigenerati

Timothy Ormezzano

Juve, la sosta ti fa bella. Allegri può sorridere. Durante la pausa per le Nazionali ha recuperato un attaccante importante come Kean e ha visto rilanciarsi alcuni dei suoi calciatori. È il caso di Rabiot, Ramsey, McKennie e Morata, tutti in gol con le rispettive Nazionali. La rete del francese (contro il Kazakistan) e la doppietta del gallese (alla Bielorussia) danno un po' di lustro ai due centrocampisti che a gennaio potrebbero cambiare aria. «Voglio giocare di più. Posso offrire ancora grandi prestazioni», garantisce l'ex capitano dell'Arsenal, che in Nazionale si trasforma ormai sistematicamente.

La Juventus ha comunque deciso di cambiare più di qualcosa a centrocampo, provando a liberarsi degli onerosi ingaggi di Rabiot e Ramsey (7 milioni netti a testa). Cresce l'interesse dei bianconeri per lo svizzero Zakaria, in uscita dal Borussia Monchengladbach. Ma attenzione anche a Witsel (Borrusia Dortmund) e al possibile rientro del baby Rovella dal prestito al Genoa.

Non è incedibile nemmeno McKennie, a segno con gli Stati Uniti (contro il Messico) dopo aver punito Sassuolo e Verona. Se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, magari dal Tottenham di Conte, il texano farà la valigia.

Resterà almeno fino a giugno invece Morata, che con la Spagna ha punito la Svezia regalando il pass per il Mondiale ai suoi. Per un attaccante umorale come lui, il gol è l'unico modo per recuperare autostima e smentire gli scettici. «Non dovevo zittire nessuno - ha detto il puntero -. Questo gol può comunque aiutarmi. Avrò un giorno libero ma lo passerò a prepararmi per la sfida di sabato in casa della Lazio. Soffro tantissimo quando le cose vanno male, per questo mi impegno al massimo».

Arriva intanto il giorno della verità per Dybala (28 anni ieri). Sembra aver smaltito un affaticamento al polpaccio: l'Argentina spera di averlo domani contro il Brasile, la Juve conta di averlo sabato in casa della Lazio.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA