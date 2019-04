Juve, emergenza totale a Cagliari

Timothy Ormezzano

TORINO - Juve in piena emergenza, a otto giorni dalla sfida in casa dell'Ajax. L'emorragia di infortuni prosegue. Questa sera a Cagliari, i bianconeri avranno appena 13 giocatori di movimento più 3 ragazzi dell'Under 23 (Nicolussi, Kastanos e Mavididi).

Sono addirittura nove i giocatori indisponibili. Gli ultimi ad entrare nel general hospital bianconero sono Mandzukic, Perin e Spinazzola. Il primo, bloccato dalla febbre, tornerà sabato allo Stadium contro il Milan, quando Allegri riavrà anche Dybala. Il portiere vittima di una contusione alla spalla prova a recuperare per l'Ajax, così come Douglas Costa. Il match contro gli olandesi sarà invece proibito per Spinazzola, bloccato per 10-15 giorni da un guaio al ginocchio. Ieri, intanto, Ronaldo si è sottoposto a nuovi accertamenti medici. «Cristiano sta molto meglio, speriamo di riaverlo per l'Ajax», afferma Allegri. Che poi, però, frena: «Bisognerà valutare pro e contro di un suo impiego».

Questa sera la Juve ha un solo attaccante integro, Kean, chiamato a fare di nuovo centro. E a zavorrare l'entusiasmo: «Qualcuno deve pur ancorare Moise al terreno, altrimenti per dargli da mangiare ci vuole la balestra - scherza Allegri -. Si fa presto a perdersi. Mi auguro che chi lo gestisce aiuti Moise a capire come diventare un giocatore importante». Insomma, la palla passa anche al suo agente Raiola, che nelle prossime settimane metterà a punto con la Juve il rinnovo fino al 2024 del contratto di Kean.

Settima presenza consecutiva tra Juve e Nazionale per il Millennial, dunque. E straordinari in vista per gli over 30 Chiellini e Matuidi, che tireranno il fiato contro i rossoneri. «Il Cagliari in casa si trasforma - avverte Allegri -. Teniamo alta la tensione, perché il Napoli potrebbe anche vincerle tutte».

