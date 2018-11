Juve, emergenza attacco

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Un'epidemia di infortuni sta imperversando sulla Continassa. Il tutto, a poche ore da Juventus-Manchester United, il match che in caso di vittoria consegnerebbe matematicamente il primo posto del gruppo H ai bianconeri. Che nelle prime tre uscite di Champions avevano calato un tris di successi. L'emergenza è soprattutto in attacco, dove le scelte sono più ristrette di un caffè napoletano. Già perché all'infortunio di Douglas Costa, bloccato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ieri si sono aggiunti quelli di Bernardeschi e Kean. Piove sul bagnato. L'ex viola ha infatti accusato un trauma distrattivo alla caviglia sinistra durante la fase di recupero dall'affaticamento al muscolo psoas. Ma l'infortunio più grave è quello patito da Kean, alle prese con un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato meglio in questi giorni. L'attaccante classe 2000 rischia uno stop di 20-30 giorni.Da chi è sicuramente out a chi può rientrare. È il caso di Matuidi, che sta smaltendo la contusione all'anca patita sabato contro il Cagliari. Un eventuale forfait del francese potrebbe costringere Khedira a partire tra i titolari, benché l'idea di Allegri fosse quella di impiegarlo con il contagocce: il tedesco, del resto, viene da un doppio guaio al flessore della coscia sinistra. E negli ultimi 50 giorni ha giocato appena 20 minuti. La Juve spera di riavere anche Cancelo, ieri costretto da un affaticamento ai flessori della coscia sinistra a svolgere un lavoro differenziato. Le poche buone notizie arrivano da due totem come Chiellini eMandzukic, nuovamente arruolabili dopo aver smaltito i rispettivi acciacchi.La coperta lunga in difesa potrebbe consigliare ad Allegri di puntare sulla retroguardia a tre, avanzando Cancelo (o De Sciglio) e Alex Sandro sugli esterni di un centrocampo completato da Pjanic e Bentancur. In attacco, invece, sono certe le presenze di Dybala e Cristiano Ronaldo, con Cuadrado in vantaggio su Mandzukic per completare il tridente anti-United.riproduzione riservata ®