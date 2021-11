Juve, ecco Cuadrado: lo Special... Juan Il colombiano a un passo dal rinnovo

Timothy Ormezzano

Dopo il gol, arriva anche il rinnovo. Cuadrado ha evitato alla Juve un pareggio inutile, punendo la Fiorentina al 91', ovvero 12 minuti dopo essere entrato in campo, con la sua specialità: il gol sul gong della partita. Un bel modo per apparecchiare la tavola del prolungamento di contratto in scadenza a giugno.

L'accordo è praticamente raggiunto. Avanti fino al 2024, quando il Panita avrà ben 36 anni, con stipendio confermato intorno ai 5 milioni annui. Resterebbero solo alcuni dettagli da limare - possibile anche il rinnovo fino al 2023 con opzione per l'anno successivo - dopodiché arriveranno firma e annuncio. L'esterno continuerà la sua love story con la Signora.

Dopo un paio di settimane in controluce, il devotissimo colombiano si è confermato un vero... number Juan, in grado di migliorare con il passare degli anni come il vino migliore. Oltre a essere uno dei giocatori più duttili e tecnici di Allegri, nonché uno dei senatori dello spogliatoio, Cuadrado è specializzato nel risolvere problemi. Un po' come Mr. Wolf di Pulp Fiction.

È l'uomo dell'ultimo assalto. Un precedente su tutti, il gol realizzato il 31 ottobre 2015 al 93' del derby della Mole: dopo un pessimo avvio di stagione, avviò la rimonta-scudetto dei bianconeri. Difficilmente la storia ripeterà sé stessa, mentre Juan continua a ripetersi segnando gol che sanno di svolta. Accadde anche nel derby d'Italia del 2018, quando all'87' invertì l'inerzia della partita poi decisa da una rete al'89' di Higuain -, facendo centro con un destro analogo a quello che ha punito la sua ex Fiorentina: allora con deviazione di Skriniar, sabato scorso con tocco di Biraghi.

Allegri ha intanto dato tre giorni di riposo ai suoi. Appuntamento mercoledì pomeriggio alla Continassa, dove mancheranno 14 nazionali ma non Szczesny (contusione al costato). Da valutare gli acciaccati Bonucci e Chiellini, che rischiano di saltare Italia-Svizzera di venerdì.

