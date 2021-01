Juve, Dybala stop 3 settimane

Timothy Ormezzano

Quando si dice fermarsi sul più bello. Dybala sarà indisponibile per 15-20 giorni. Tradotto: salterà gli ottavi di Coppa Italia, domani allo Stadium contro il Genoa, ma soprattutto il big match di domenica in casa dell'Inter e la Supecoppa del 20 gennaio a Reggio Emilia contro il Napoli. Uscito al 43' di Juve-Sassuolo, la Joya ha riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Probabilmente l'argentino non riprenderà prima di Samp-Juve del 30 gennaio, anticamera dei match contro Roma e Napoli.

Dybala si è fermato sul più bello, sì, anche perché al Meazza rossonero aveva finalmente dato segnali forti e chiari di ripresa, pure con quel colpo di tacco a innescare il gol di Chiesa. Il suo stop non deve però rallentare la trattiva infinita per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: entro fine gennaio il suo agente Antun incontrerà Paratici per trovare una (complessa) intesa.

La buona notizia per l'incerottatissima Juventus è il rientro di Morata, che domani in Coppa Italia farà il tagliando per poi giocare titolare contro l'Inter.

La Signora intanto accelera le operazioni sul mercato per consegnare a Pirlo una quarta punta. Sono sempre più fitti i dialoghi per ottenere Scamacca in prestito per 18 mesi dal Sassuolo, che chiede un riscatto obbligatorio di almeno 20 milioni. Il Genoa ha dato il via libera a Scamacca, al momento in prestito in rossoblù, e intanto sta perfezionando lo scambio che vedrà Rovella in bianconero e Portanova e l'altro baby juventino Petrelli approdare sotto la Lanterna.

I primi due ieri hanno svolto le visite del caso in un J Medical particolarmente affollato. Oltre a Dybala, muso lungo e tutore al ginocchio, si sono sottoposti ai controlli anche McKennie e Chiesa, pure loro usciti ammaccati dal match contro il Sassuolo. Gli esami hanno escluso lesioni, entrambi hanno solide speranze di giocare domenica al Meazza nerazzurro. Dove Pirlo spera di riavere anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, risultati positivi al Covid il 4 e il 5 gennaio, mentre De Ligt nella migliore delle ipotesi potrebbe negativizzarsi in tempo per la Supercoppa.

