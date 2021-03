Juve-Dybala, siamo ai titoli di coda

Timothy Ormezzano

La love story tra la Juventus e Dybala sembra davvero ai titoli di coda. L'argentino è sul mercato, proprio come nell'estate 2019, quando fu a un passo dal Manchester United e dal Tottenham. Club che sarebbero pronti a prenderlo per una cifra intorno ai 40 milioni, nettamente inferiore rispetto a due anni fa. A meno che tra i due litiganti non la spunti il Chelsea.

Dybala è in vetrina, sì. Lo ha detto Nedved nell'intervista a Dazn di mercoledì: «Paulo ha un altro anno di contratto e non ho altro da aggiungere a quello che avevano già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che valutiamo ogni opportunità di mercato».

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 si è incagliato l'estate scorsa, dopo il no della Joya ai 10 milioni annui di ingaggio proposti dalla Juve. Che ora ha fretta di trovare una soluzione, per non perdere l'attaccante classe 1993 tra un anno a costo zero.

Due le ipotesi di scambio. La prima, la più accreditata, porterebbe Dybala al Psg. Percorso inverso per Icardi, sul quale oltre alla Juve ci sarebbe anche dalla Roma. Intanto, oltre a Maurito, a Torino seguono attentamente Milik e sognano Benzema. Più difficile invece un baratto con il Barcellona, che prevede Dybala in Catalogna e Griezmann alla Continassa.

La priorità è recuperare il numero 10 per il rush finale della stagione. Dybala è ai box ormai da due mesi e mezzo per un problema al ginocchio risultato molto più grave di quanto era stato inizialmente previsto.

Lavora per rientrare nel derby del 3 aprile in casa del Toro o al più tardi per il fondamentale big match di quattro giorni più tardi contro il Napoli, la famosa partita fantasma non disputata il 4 ottobre scorso. Rivedere in campo Dybala per la Juve può essere il modo mgliore per rivalutarlo dopo la sua stagione più complicata da quando veste il bianconero.

