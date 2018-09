Juve, Dybala con la valigia: United, Real e Barça in fila

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Dybala è sempre più un caso, tra mercato e panchine. Su di lui c'è il Manchester United, che a gennaio potrebbe prendere in seria considerazione l'idea di un clamoroso scambio con Pogba. Quest'ultimo è in rotta con quel Mourinho che vorrebbe restituire la joya all'argentino, valutato circa 110 milioni dalla Juve.Alla finestra ci sono anche il Barcellona e soprattutto il Real Madrid. La Liga è l'approdo più probabile secondo il suo ex presidente Zamparini: «Credo che Paulo a gennaio andrà in Spagna. Non vederlo giocare fa piangere».Dybala è protagonista sul mercato, ma non in campo. Dopo i 90' in panchina di sabato contro il Guatemala, il ct Scaloni lo ha gettato nella mischia al 54' di Argentina-Colombia 0-0. Ottenendo impegno ma nessuna palla-gol. Puntuale l'attacco alla federazione argentina di Gustavo Dybala, fratello del bianconero: «Dal momento che non possono fare soldi con te, non ti fanno nemmeno giocare». Immediata la replica del ct della Seleccion: «Non c'è alcun problema, Paulo è un fenomeno». L'attaccante ha puntualizzato che il tweet di suo fratello era frutto di «un momento di rabbia già passato», provando a spegnere le polemiche. Poi, guardando avanti: «Voglio essere pronto per il Sassuolo e per la Champions, mercoledì a Valencia».Lo scarso impiego di Dybala con l'Argentina è dovuto (anche) al suo arrivo in ritardo nel ritiro dell'Albiceleste. Lo stesso problema che potrebbe escluderlo domenica dall'undici anti-Sassuolo, visto che alla Continassa è atteso oggi, a 72 ore dalla ripresa del campionato. Allegri sta infatti pensando di confermare il tridente Bernardeschi-Ronaldo-Mandzukic.Intanto, dopo Pjanic, la Juve ha blindato anche Khedira, con un accordo fino al 2021. «Voglio continuare a vincere qui. Speriamo di farcela anche in Champions», ha detto il tedesco, preso di mira sui social da molti tifosi juventini poco entusiasti (eufemismo) del suo rinnovo di contratto.riproduzione riservata ®