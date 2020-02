Juve, Douglas Costa sfratta Dybala

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve si gode il migliore Cristiano Ronaldo e scopre un nuovo dualismo tra Douglas Costa e Dybala. La vittoria contro la Fiorentina ha dilatato ulteriormente il magic moment di CR7: 35 anni (domani) e non sentirli.

Eguagliato Trezeguet a quota nove giornate consecutive in gol («condivido un grande record con un grande giocatore», ha twittato il francese), il fenomeno portoghese punta il primato assoluto personale e della serie A di undici partite filate in gol. Ma la vittoria contro la Fiorentina ha anche rilanciato Douglas Costa (a spese di Dybala), oscurando se non addirittura cancellando il trequartista.

Dopo il ritorno dal 4-3-1-2 al 4-3-3 di inizio anno, sulla Joya si addensano nuvoloni carichi di dubbi. Il bianconero più sostituito da Sarri, che ha richiamato l'argentino per ben 14 volte in panchina, teme di avere ancora meno spazio a disposizione. «Quando uno tiene fuori Dybala va a letto bestemmiando», ha detto Sarri, che ieri ha escluso dalla lista Champions il lungodegente Demiral per fare spazio a Chiellini.

Non bastava la concorrenza di Higuain, per la Joya. Se Douglas Costa alzerà ulteriormente i giri e migliorerà sotto l'aspetto della tenuta fisica, il numero 10 finirà al centro di un altro dualismo e di un nuovo rebus tattico. Ma la scomparsa del trequartista avrebbe conseguenze nefaste anche per l'oggetto semimisterioso Ramsey.

Con il 4-3-3 il gallese sarebbe infatti costretto ad arretrare a centrocampo. Lo stesso destino toccato a Bernardeschi, che cerca (faticosamente) di rilanciarsi: «Credo che continuerete a vedermi nel ruolo di mezzala. Ne avevamo già parlato a inizio anno con Sarri, poi per motivi tecnico-tattici abbiamo ritardato i tempi». Bernardeschi, impiegato appena 9 volte tra i titolari in campionato, non teme di perdere gli Europei tra poco più di quattro mesi: «Tutta l'Italia ci seguirà. Non vedo l'ora di arrivarci».

Anche il mercato conferma l'intenzione di virare verso il 4-3-3. Dopo essersi assicurati per 44 milioni l'esterno d'attacco Kulusevski, i bianconeri hanno infatti prenotato per l'estate anche il ritorno di Orsolini dal Bologna per 26 milioni. Le corsie della Juve che verrà sono sempre più affollate.

riproduzione riservata ®

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA