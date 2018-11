Juve, doppio cin cin: Dybala e Kean

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Festa doppia in casa bianconera. Prima rete di Dybala con la maglia dell'Argentina ed esordio con la Nazionale maggiore di Kean, che dribbla certi paragoni cromatici con Balotelli: «Sono completamente diverso da Mario».La prima Joya albiceleste di Paulo, il gol del definitivo 2-0 al Messico, è arrivata alla 18ª partita con la sua Nazionale. Meglio tardi che mai. «Giornata indimenticabile», è il tweet di Dybala, telegrafico in merito a un suo eventuale futuro al Bayern Monaco: «Non è un mio pensiero. Sono molto contento alla Juve, resto concentrato sui grandi obiettivi che vogliamo raggiungere».Tutta musica per le orecchie della Signora, convinta che questo sia l'anno della definitiva consacrazione del suo numero 10. Intanto Kean continua a collezionare primati. Il primo classe 2000 italiano a giocare e segnare in A e a calcare il palcoscenico della Champions è diventato anche il primo Millennial a indossare la maglia dell'Italia, martedì a Genk contro gli Usa. I suoi numeri sono paradossali: appena 12' con la Juve, contro lo Young Boys, ben 317' tra Under 20, Under 21 e Nazionale maggiore.Lo scarso utilizzo in bianconero avrebbe spinto il suo agente Raiola a chiedere la cessione a gennaio. Possibilmente all'estero: Olympique Marsiglia, Monaco e Leganes si sono messe in fila per Kean. La Juve preferirebbe tenerlo o cederlo in Italia (Bologna, Samp o Sassuolo). In prestito oppure a titolo definitivo per 20-25 milioni, con diritto di riacquisto.Non fa festa invece Rugani, zero minuti contro Portogallo e Usa: «Tra poco finirà questa storia - sbotta su Facebook suo padre Ubaldo -, ci riprenderemo con gli interessi quello che merita». Un messaggio per il ct Mancini e chissà, anche per Allegri, che sabato dovrebbe schierarlo contro la Spal.riproduzione riservata ®