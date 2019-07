Juve, De Ligt tutto fatto: oggi arriva

Timothy Ormezzano

TORINO - Tutto fatto per De Ligt. La Juventus frena, sostiene che la trattativa non sia ancora conclusa, ma gli ultimi dettagli sarebbero stati definiti ieri mattina, quando l'Ajax ha accettato l'offerta bianconera da poco meno di 70 milioni più bonus.

Il difensore olandese dovrebbe arrivare a Torino già oggi, per sottoporsi alle visite mediche domani, a un anno esatto di distanza dalla presentazione di Cristiano Ronaldo. Dopodiché firmerà un quinquennale da 12 milioni a stagione bonus compresi, diventando il secondo bianconero più pagato dopo CR7. Venerdì partirà con la sua nuova Signora per la tournée in Asia, dove domenica la squadra di Sarri affronterà il Tottenham.

Il maxistipendio di De Ligt, che verrà blindato con una clausola rescisoria da 150 milioni, e la sua scontata titolarità genereranno qualche mal di pancia ai colleghi. Il reparto arretrato è iperaffollato, con cinque centrali per due soli posti fissi. Se sono scontate le conferme di Chiellini e del neoarrivato Demiral, non si può dire altrettanto di Rugani e Bonucci: impossibile escludere la cessione di uno dei due.

Aspettando De Ligt, oggi è intanto il Ramsey-Day, il giorno della presentazione del gallese arrivato a parametro zero dall'Arsenal. Nessun dubbio sulle grandi qualità tecniche, qualche riserva sulla fragilità fisica del trequartista. Ramsey, al pari di Douglas Costa, potrebbe saltare l'International Champions Cup per curarsi e recuperare al meglio alla Continassa. Si raffredda il fronte per Chiesa, blindato alla Fiorentina dal neopresidente Commisso. Il pirotecnico mercato bianconero proseguirà molto probabilmente con Icardi. Prima offerta intorno ai 40 milioni, ma per convincere l'Inter servirà un rilancio. Alla Continassa si valuta la possibilità di uno scambio tra l'argentino e Kean, con possibile conguaglio economico da 15-20 milioni in favore dei nerazzurri. Adesso però la priorità è sfoltire l'attacco, cominciando dalle cessioni di Higuain e Mandzukic, mentre Perin è sempre più vicino al Benfica. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato in 15 milioni.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

