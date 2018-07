Juve, Darmian sorpassa Marcelo

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Darmian sorpassa a sinistra Marcelo. Alla Juve è tornato di moda l'esterno destro azzurro, adattabile anche sulla corsia mancina. E cioè dove Allegri rischia di perdere Alex Sandro, che in Francia danno sempre più vicino al Psg. Ieri a Milano il ds Paratici ha incontrato l'agente Tullio Tinti, che ha esternato ottimismo sul passaggio di Darmian dallo United alla Juventus: «Siamo a buon punto». Trovato l'accordo con il terzino, la Signora conta di ottenere dai Red Devils uno sconto sulla richiesta iniziale di 20 milioni. La stessa cifra che i bianconeri speravano di investire per il centrale difensivo Godin, ora però vicino al rinnovo con l'Atletico Madrid.Prosegue intanto il mercato in uscita. La trattativa per portare Rugani al Chelsea è entrata nel vivo, dopo l'incontro di ieri con l'intermediario Ramadani. Servono 50 milioni, 10 in più della prima proposta avanzata dai Blues, interessati anche a Higuain. Con 110 milioni il doppio affare è fatto. In uscita ci sono anche Sturaro (Leicester), valutato 20 milioni, Pjaca (Fiorentina), Favilli (Udinese) e forse Marchisio.Intanto alla Continassa c'è una Juve spuntata, senza attaccanti di ruolo. Dopo la tournée americana ci sarà qualche (bel) problema di abbondanza per Allegri, che sta già progettando la nuova livrea dell'attacco edizione CR7. Probabile un 4-3-1-2, con Dybala tra le linee, alle spalle di Ronaldo e Mandzukic, oppure un 4-3-2-1 con l'aggiunta di Douglas Costa al fianco della Joya. Possibile un 4-3-3, con la Dybala a destra e SuperMario al centro, alla Benzema, ad aprire spazi per Cristiano, che partirebbe dalla corsia mancina. Da non escludere infine un 4-2-3-1 a trazione anteriore, che darebbe qualche chance in più anche a Cuadrado e Bernardeschi.riproduzione riservata ®