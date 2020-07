Juve da dimenticare nella ripresa l'Udinese la ribalta: Sarri, che flop

Timothy Ormezzano

La festa è bianconera, come le maglie dell'Udinese. La Juventus, ieri in casacca blu, non sfrutta il primo di tre matchpoint-scudetto subendo un'altra sanguinosa rimonta. Alla Dacia Arena apre De Ligt, risponde Nestorovski, chiude Fofana sul 2-1 in pieno recupero. La quinta sconfitta in campionato - il dato peggiore dal 2009-10 -, al termine di una prestazione tutt'altro che memorabile, obbliga CR7 e compagni a rimandare la conquista del nono scudetto consecutivo.

Lo scivolone di Udine aggiunge rimpianti alle inseguitrici della capolista, il cui vantaggio (+6 sull'Atalanta e 7 sull'Inter) è più che rassicurante. Per stappare lo champagne servono 3 punti domenica allo Stadium contro la Sampdoria. «Negli ultimi tempi va così. Abbiamo perso ordine dopo il pareggio, reagendo in modo scomposto per provare a vincere a tutti i costi», spiega Sarri. Poi, sui 38 gol incassati dai suoi, sempre bucati nelle ultime sette giornate: «Abbiamo avuto 12 rigori contro, non è un dato che solitamente capita a una grande squadra».

Di fatto, alla Signora è venuto di nuovo il braccino. Le difficoltà ad ammazzare le partite sono ormai conclamate. Per dire, la Juve ha perso 18 punti da situazioni di vantaggio: record negativo nelle ultime nove stagioni. Non benissimo, anzi, con la Champions che si avvicina: il 7 agosto, contro il Lione, i bianconeri dovranno vincere con due gol di scarto senza subirne.

Un'impresa che oggi sembra un bel po' complessa. «Champions? Ora pensiamo alla Samp - taglia corto Sarri -, perché fare punti ora è difficilissimo». Nel prepartita Paratici aveva punzecchiato la concorrenza: «Gli altri club dicono di aver raggiunto i loro obiettivi, ma non dicono che l'obiettivo era lo scudetto. E allora ce lo prendiamo volentieri noi».

La cronaca, adesso. Gotti perde all'ultimo Lasagna (affaticamento muscolare), mentre il suo maestro Sarri esclude per la seconda volta Pjanic e in difesa piazza a sorpresa Danilo, che dopo una manciata di minuti sfiora l'autogol di testa, colpendo il palo interno. Udinese e Juve giochicchiano. Dybala e CR7 ci provano dal limite. I friulani crescono ma al 42' sale in cattedra De Ligt, che intercetta un pallone, anticipa Okaka e fulmina Musso con un destro angolato.

In avvio di ripresa c'è soltanto l'Udinese, trainata da De Paul formato regista. Nestorovski sfiora l'1-1 al 47' e lo trova con una zuccata al 52', su cross dell'ottimo Sema e dormita di Alex Sandro. Sarri sostituisce gli insufficienti Ramsey, Bernardeschi e Danilo, ma c'è il colpo del ko e lo affonda al 92' Fofana: strepitosa discesa per vie centrali, tunnel a De Ligt e rete dal fortissimo retrogusto di salvezza per i friulani.

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

