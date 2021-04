Juve, Cuadrado vota Pirlo: «Sta facendo un gran lavoro»

Timothy Ormezzano

Avanti con Pirlo, ma verso un traguardo ridimensionato. Cuadrado vota la fiducia al tecnico, presentando le attenuanti generiche e dando la colpa alla squadra: «Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Dobbiamo avere pazienza. Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo e abbiamo perso dei punti che ci hanno portato in questa situazione».

Ovvero la situazione di una Juve che non parla più di corsa-scudetto ma di salvare il salvabile, abbassando l'asticella dell'ambizione: «Dobbiamo crederci fino alla fine e provare a fare più punti possibile - prosegue Cuadrado -. La finale di Coppa Italia è importante, visto che siamo usciti dall'Europa. L'obiettivo è vincere le ultime partite e cercare di stare nei primi posti per raggiungere la Champions».

Il derby di sabato è sulla carta la sfida ideale per ritrovare i tre punti, visto che la Juve ha vinto 22 delle ultime 29 partite contro il Toro, perdendo una sola volta. Purché non sia la Juve choc vista contro il Benevento.

Intanto oggi pomeriggio scatta l'adunata generale alla Continassa, dove sono attesi gli 11 nazionali compreso Cristiano Ronaldo, che ha ritrovato gol, vittoria e sorriso battendo il Lussemburgo con il suo Portogallo. Mancherà però Demiral, risultato positivo al Covid. Partito per la Turchia con gli strascichi di un infortunio muscolare, tornerà a bordo di un volo sanitario e salterà oltre al derby le due successive sfide contro Napoli e Genoa. Sabato in difesa con De Ligt ci sarà probabilmente Chiellini, che potrebbe essere all'ultima stracittadina della carriera. Il suo agente Davide Lippi aspetta un segnale: «Nessuno si è fatto ancora vivo dalla Juve. A oggi non c'è nessuna indicazione sul fatto che possa smettere o continuare. Se indosserà un'altra maglia? Difficile».

