Juve, Cuadrado e Alex Sandro ci mettono la firma

Timothy OrmezzanoTORINO - Pjanic ha aperto la strada, Alex Sandro e Cuadrado sono pronti a seguirlo. Dopo il rinnovo del centrocampista bosniaco, diventato con 6,5 milioni annui il quarto bianconero più pagato (dopo Cristiano Ronaldo, Allegri e Dybala), anche i due sudamericani sono prossimi a prolungare il loro matrimonio con la Signora. Lo vogliono il club e i due esterni, pronti a metterci la firma. Lo impongono le scadenze dei loro contratti fissate nel 2020.Pablo Miranda, l'agente di Alex Sandro, dopo un lungo tiramolla estivo è atteso a Torino per definire l'intesa fino al 2022 con aumento dell'ingaggio, destinato a salire da 2,8 a circa 4 milioni più bonus.Il modo migliore per mantenere viva la valutazione intorno ai 50 milioni, in vista di un'eventuale cessione del giocatore al Psg. Più difficile se non impossibile, l'idea di uno scambio a gennaio tra Alex Sandro e Marcelo, dopo la chiusura dell'esterno del Real: «Rimango a Madrid sino a fine carriera». Stessa scadenza e aumento a 4,5 milioni in arrivo anche per Cuadrado, che guarda al suo futuro con quella Juve che gli ha chiesto di tornare al passato, e cioè al ruolo di terzino che ricopriva nel 2009, quando sbarcò in Italia.Intanto Buffon ha commentato la prima fuga dell'anno della Juve: «Non mi stupisce vederla a punteggio pieno, fame e voglia di primeggiare restano al centro del progetto». Un altro grande ex come Trezeguet, a margine dell'inaugurazione dello Juve Store di Roma, ha rassicurato i tifosi: «Ronaldo si sbloccherà presto, è un giocatore straordinario, non ha bisogno di alcun tipo di consiglio».riproduzione riservata ®