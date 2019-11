JUVE, CROCE E... DE LIGT

Timothy Ormezzano

TORINO - Croce e De Ligt. La Juve continua a vivere in una sorta di limbo, tra piccoli vizi e grandi virtù. Continua a vincere, è vero, ma non convince pienamente. I bianconeri non riescono a tritare le partite come vorrebbe Sarri, se ben nove delle undici vittorie stagionali sono faticosamente arrivate con un solo gol di scarto.

Vizi (antichi) e virtù (nuove) anche per De Ligt. Da una parte ci sono quattro tocchi di mano in area in meno di un mese (due puniti con altrettanti rigori e due no, l'ultimo sabato contro il Toro), dall'altra c'è il suo primo centro in bianconero, quel gol da tre punti che ha deciso il derby della Mole. «Matthijs aveva la mano al posto sbagliato nel momento sbagliato - l'ammissione del tecnico Sarri -, ma per fortuna aveva anche il piede al posto giusto nel momento giusto».

L'olandese finalmente volante ha ritrovato un po' di quella serenità e di quel coraggio che aveva lasciato ad Amsterdam, un po' di quell'autostima sotterrata dalle molte critiche che avevano accompagnato le sue prime uscite con la Signora.

Al gol, che non è tutto ma che può fare molto, De Ligt ha aggiunto un altro quasi-gol (tiro sventato dal miracoloso Sirigu) e una buona prova in fase di impostazione, con alcuni cambi di campo di cinquanta metri alla Bonucci. In una serata così, l'etichetta di mister 85 milioni pesa molto meno.

Tra i vizi della Juve c'è poi una certa dipendenza da due giocatori insostituibili quanto se non addirittura più di Cristiano Ronaldo. È il caso di Pjanic e Higuain, le cui assenze contro il Genoa non erano certo passate inosservate. La squadra di Sarri non può fare a meno delle geometrie di Miralem e della presenza in area di Gonzalo. Il bosniaco è stato recuperato di tutta fretta e rispedito in campo contro il Toro benché avesse lavorato in gruppo soltanto nella rifinitura. Se gira lui, gira la Juve: facile, facilissimo.

L'argentino è entrato soltanto nella ripresa, con un cerottone in fronte, giusto in tempo per dare scacco matto ai granata servendo a De Ligt l'assist del gol-partita. Il Pipita è in vantaggio sul connazionale Dybala per duettare con Cristiano Ronaldo mercoledì in casa della Lokomotiv Mosca. Le altre novità saranno Danilo al posto dello squalificato Cuadrado, il ritorno di Khedira in mediana e quello assai probabile di Ramsey sulla trequarti.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

