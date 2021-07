Juve, CR7 vuole prolungare al 2023 Pazza idea Barça: Pjanic a costo zero

Timothy Ormezzano

Cristiano Ronaldo chiama. La Juventus, per ora, non risponde. Dopo aver bussato per due mesi alle porte di Manchester United, Real Madrid e Psg senza ottenere proposte per il suo illustre assistito, il noto agente Mendes avrebbe proposto alla Signora di prolungare dal 2022 al 2023 la scadenza del contratto di CR7, concedendo un piccolo sconto rispetto all'attuale ingaggio di Cristiano da 31 milioni netti.

Niente a che vedere, comunque, con i saldi appena cominciati nei negozi. L'ipotesi non starebbe scaldando troppo la dirigenza bianconera. La priorità alla Continassa è semmai il rinnovo dell'accordo con Dybala, a maggior ragione dopo l'apertura fatta nei giorni scorsi da Nedved: «Paulo ha un ultimo anno di contratto. Siamo in costante contatto con lui e con il procuratore Antun. Appena Dybala rientrerà a Torino ripartiremo da dove eravamo rimasti», ha detto il vicepresidente riferendosi all'offerta da 10 milioni bonus inclusi avanzata la scorsa estate.

Intanto il Barcellona sarebbe pronto a liberare Pjanic a costo zero, nonostante il suo contratto scadrà nel 2024.

Il bosniaco può partire grazie alla carta de libertad, utilizzata l'anno scorso da Vidal per raggiungere l'Inter. Un'opportunità che Cherubini e Allegri valuteranno attentamente, anche se il super stipendio di Pjanic spaventa la Juve. La prima scelta per rafforzare la mediana è e resta Locatelli, che oltre ad avere otto anni in meno guadagnerebbe quasi un terzo (3 milioni a stagione) di Pjanic.

Chi rientrerà sicuramente alla base è Rugani, dopo il prestito al Rennes e al Cagliari. Il toscano può coprire il ruolo di quarto centrale, in caso di partenza di Demiral: «Ho ancora tre anni di contratto con la Juve - ha detto Rugani -, sono a disposizione».

È disponibile anche Sirigu, in corsa per il ruolo di vice Szcesny. I bianconeri proveranno a convincere Perin, che però chiede la cessione per giocare con continuità. Oltre al portiere azzurro in uscita dal Toro si valutano l'argentino Romero e il brasiliano Diego Alves.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

