Juve, CR7 vuole fare 31... Trofei vinti in carriera

Timothy Ormezzano

Fatto trenta, vuole fare trentuno. Cristiano Ronaldo, nella finale di Coppa Italia di domani (ore 21, diretta tv su Rai 1, arbitra Doveri) tra Juventus e Napoli all'Olimpico, insegue il trentunesimo trofeo tra squadre di club e Nazionale.

Dopo il trenta cerca anche la lode, ovvero l'unica coppa su cui non ha ancora messo le mani nella sua carriera di alto livello tra Spagna, Inghilterra e Italia. Conquistato lo scudetto e la Supercoppa dell'anno scorso, a CR7 non resta che vincere la coccarda tricolore.

Il teatro romano sarà quello in cui aveva perso la Champions del 2009, con il suo Manchester United contro il Barcellona, ma anche quello in cui in 8 apparizioni ha messo a segno 5 gol.

Ancora fuori uso Higuain, che al pari di Chiellini conta di rientrare lunedì 22 in campionato in casa del Bologna, In attacco, con Ronaldo e Dybala, ci sarà molto probabilmente di nuovo Douglas Costa, che ieri su Twich ha risposto alla domanda di un tifoso nerazzurro: «Vuoi sapere quando io e la Joya verremo all'Inter? Mai». Ramsey è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, ma a centrocampo ci saranno Bentancur, Matuidi e uno tra Pjanic e Khedira. In difesa, davanti a Buffon, largo a Cuadrado (o Danilo), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

Oltre al campo c'è il mercato. Secondo i media spagnoli, a Torino è in arrivo una maxi offerta del Chelsea da 120 milioni per sua maestà Cristiano Ronaldo. Per adesso si tratta solo di un'indiscrezione. È invece appurato l'interesse della Juve per il prossimo rivale Milik, un pupillo di Sarri che lo volle al Napoli per rimpiazzare un certo Higuain. Raggiunto l'accordo di massima con l'attaccante polacco, manca l'intesa con il Napoli che lo valuta almeno 40 milioni e come eventuale contropartita tecnica preferisce Bernardeschi a Rugani o Romero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

