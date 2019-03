Juve, CR7 sospiro di sollievo: solo una multa

Timothy Ormezzano

TORINO - Cristiano Ronaldo può esultare con uno dei suoi «Siuuu». Allegri può tirare un sospiro di sollievo con uno dei suoi «Fiuuu». L'Uefa ha punito con una multa di 20 mila euro il gestaccio di CR7 al termine di Juve-Atletico Madrid. Come previsto, il portoghese ha dunque evitato una squalifica che lo avrebbe cancellato dall'andata dei quarti di Champions contro l'Ajax.

L'unico provvedimento è di natura economica. L'ammenda è identica a quella che era stata inflitta a Simeone, autore nella gara di andata di un gesto simile che, a differenza di quello di Ronaldo, era stato stigmatizzato da Allegri.

Ma di CR7 ha parlato anche il New York Times, secondo cui la Juve non prenderà parte alla tournée estiva negli Stati Uniti dell'International Champions Cup. Stando all'autorevole testata, il club bianconero avrebbe chiesto agli organizzatori della ICC di partecipare alla versione asiatica della competizione, per timore che Ronaldo possa essere arrestato negli Usa in seguito agli sviluppi del caso del presunto stupro a Kathryn Mayorga.

Intanto la sosta delle nazionali servirà alla Juve per spiare l'olandese De Ligt (Ajax) e i francesi Ndombele (Lione) e Kantè (Chelsea), quest'ultimo pedinato pure da Real e Psg. Kantè potrebbe sostituire Pjanic, altro osservato speciale delle merengues. Non è scontato nemmeno il futuro in bianconero di Khedira e Douglas Costa. Il tedesco, superatigli accertamenti cardiologici, può riprendere l'attività sportiva intensa. Il brasiliano resta invece in dubbio per la Champions, fino al nuovo controllo in calendario la prossima settimana.

Sono infine già 26 mila i biglietti (gratuiti) staccati per la sfida-scudetto del calcio femminile tra Juve e Fiorentina, in programma domenica (ore 15) allo Stadium.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA