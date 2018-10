Juve, CR7 sfida il suo United

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La bella addormentata (sabato contro il Genoa) è chiamata a svegliarsi (domani in casa del Manchester United). Facendo tesoro della lezione: «Ogni partita insegna qualcosa Ora concentrati sulla prossima», è il tweet di Cristiano Ronaldo, pronto al ritorno a Old Trafford, dove deflagrò il suo talento.Altra lezione, ripetuta a gran voce da Allegri: «In area bisogna marcare». Appello rivolto soprattutto a Bonucci, colpevole in quattro delle sei reti subìte in campionato. Tutte arrivate in fotocopia, con Leo in ritardo sul proprio uomo.In Inghilterra e sabato a Empoli non ci sarà Emre Can, alle prese con un nodulo tiroideo che potrebbe necessitare di un trattamento chirurgico e quindi di circa un mese di stop.Prima andrà capita la natura del nodulo, che può essere benigna o maligna. L'assenza del tedesco si assomma in mediana a quella di Khedira, fuori uso ancora per una decina di giorni.Tornando all'atteggiamento dei bianconeri, Pjanic assicura che «la Juve non pecca di presunzione, ha sempre rispettato ogni avversario». Szczesny fa autocritica e rilancia: «Con il Genoa ci è mancata attenzione, ma ora concentriamoci sullo United, perché sarà una battaglia. L'ultima volta che ho giocato con l'Arsenal a Manchester ho vinto e voglio farlo di nuovo».Oltre alla Champions, tra Juve e Manchester c'è il mercato. I bianconeri monitorano Lukaku per il dopo-Mandzukic. Le recenti dichiarazioni del bomber belga («Io in serie A? Perché no. La Juve ha un bel progetto, è tra le big d'Europa») hanno creato un po' di scompiglio Oltremanica. Ma Paratici segue anche l'ex Pogba e Rashford, corteggiati rispettivamente pure da Barça e Real. E tra i Red Devils ci sono pure Martial e Darmian, due possibili parametri zero graditi dalla Signora.riproduzione riservata ®