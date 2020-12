Juve con la pareggite sei su 12 giornate Pirlo a -8 da... Sarri

Timothy Ormezzano

La Juventus ha avuto una ricaduta, l'1-1 contro l'Atalanta conferma che i bianconeri soffrono di pareggite. Gli almanacchi non mentono: era dal 1984-85, torneo chiuso al sesto posto, che la Signora non pareggiava almeno sei delle prime dodici partite di campionato. Altro dato, forse più allarmante: la Juve è troppo spesso piccola con le grandi. Sin qui ha affrontato soltanto quattro delle prime nove squadre in classifica, ottenendo altrettanti pareggi al netto del 3-0 a tavolino contro il Napoli.

Le uniche vittorie in serie A sono arrivate contro formazioni dal decimo posto in giù. Insomma, i conti non tornano. E nemmeno il confronto con l'anno scorso, visto che Pirlo ha ben 8 punti in meno del contestatissimo Sarri. La classifica sta migliorando, negli ultimi due turni la Juve ha ridotto da 6 a 4 la distanza dal Milan capolista. La Signora non ha ancora mai perso, ma ha vinto troppo poco. Serve un exploit in campionato. Un successo come quello ottenuto in Champions in casa del Barcellona, un colpaccio contro una big per ottenere punti pesanti ma anche autostima. Se ne riparlerà a gennaio, quando la Juve affronterà Milan, Inter e Napoli.

Ora l'attenzione è sull'anticipo di domani sera in casa del Parma, dove dovrebbe rivedersi l'ex Kulusevski. Dopo un ottimo avvio, il classe 2000 è progressivamente scomparso dai radar collezionando appena appena 7 minuti nelle ultime tre uscite contro Barcellona, Genoa e Atalanta. Sperano di ritrovare un posto al sole dell'undici titolare anche Ramsey e Dybala. Da valutare infine Arthur, alle prese con una contusione alla coscia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

