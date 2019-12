Juve, con la Lazio c'è il portafortuna Dybala

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus si affida al duo Dybaldo. Domani sera, in casa della Lazio, è molto probabile che al fianco di Cristiano Ronaldo ci sia Dybala e non Higuain. Meglio così per CR7, che preferisce duettare con la Joya, ultimamente in grande forma: tanto che la Juve sta cominciando le prime manovre per blindarlo con un rinnovo di contratto.

Sarri avrà fino all'ultimo l'imbarazzo della scelta. Fra l'altro entrambi gli argentini hanno nella Lazio la loro vittima preferita. Quella biancoceleste è l'unica squadra contro cui Dybala è andato in doppia cifra: già 10 gol in 15 incroci tra campionati e coppe. Con una perla al 93' che il 2 marzo 2018, di fatto, spianò la strada bianconera verso l'ennesimo scudetto. Sono poi addirittura 13 le volte in cui Higuain ha impallinato l'Aquila, di cui ben 12 in campionato ai tempi in cui smitragliava nel Napoli.

Per il resto, Szczesny tornerà tra i pali, Matuidi a centrocampo e Bonucci giocherà la 20ª partita consecutiva stagionale in bianconero: «Se penso al Leonardo di due o tre anni fa non rifarei certe scelte. E non direi certe cose. Oggi sono più saggio», ha confessato Bonucci a un evento Randstad, ripensando alla sua fuga al Milan. Tra le linee del 4-3-1-2, ci sarà con ogni probabilità ancora Bernardeschi.

Ieri infatti Sarri ha nuovamente perso l'unico trequartista di ruolo di cui dispone, il fragilissimo Ramsey. Il gallese è alle prese con lo stesso problema che lo aveva tormentato il mese scorso, un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra che lo mette in forte dubbio anche per la Champions, mercoledì in casa del Bayer Leverkusen.

I ripetuti problemi di Ramsey e lo stop di tre mesi di Khedira obbligano la Juve a riconsiderare la posizione di Emre Can. Il tedesco a gennaio dovrebbe restare, a meno di offerte intorno ai 40 milioni. In caso di cessione la Signora proverà ad assicurarsi Rakitic, ai ferri corti con il Barcellona, oppure ad anticipare a gennaio l'acquisto dal Brescia di Tonali, per il quale c'è da superare la concorrenza dell'Inter.

