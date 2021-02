Juve, Chiellini si confida: «È Ibra il miglior nemico»

Timothy Ormezzano

«Il mio migliore nemico è Ibrahimovic». Giorgio Chiellini, in un'intervista esclusiva al mensile francese So Foot, scalda la corsa-scudetto: «Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro. È diventato nemico assoluto passando all'Inter, poi semplice avversario al Milan o in Nazionale». Chiellini ha bisogno di sentire il rumore dei nemici: «Devo trovare un rivale per dare il meglio. Godo nel vincere i duelli».

Il capitano della Juve e della Nazionale, in grande spolvero in questo avvio di 2021, rievoca il passato e scruta il futuro. «Avevo 16 anni, giocavo in serie C nel Livorno. L'Arsenal mi offrì 200 milioni di lire a stagione. Sono stato un folle a declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l'Inter. Non volevo andare da nessuna parte né tradire Livorno».

A cuore aperto, il difensore sostiene di avere «una sorta di sdoppiamento della personalità: sono piuttosto timido e riservato, ma in campo sono capace di tutto pur di vincere».

Tra marzo e aprile il 36enne Chiellini deciderà se rinnovare fino al 2022 il suo matrimonio con la Signora: «Come sarebbe chiudere la carriera in uno stadio senza pubblico? Senza tifosi non è calcio, mancano le emozioni. Comunque è sempre meglio che niente. Purtroppo bisogna adattarsi».

Intanto studia da dirigente, strizzando l'occhio a una eventuale SuperLega: «Cinque anni fa dissi al presidente Agnelli che speravo di giocare ogni settimana contro Barça, Real, Psg, Bayern... Per un calciatore di alto livello è il massimo. Spero di vedere dei cambiamenti importanti. Con, forse, un nuovo format della Champions. Bisogna migliorare il prodotto-calcio. Con il Covid, siamo in una impasse pericolosa conclude Chiellini -: la crescita ha lasciato posto all'incertezza».

