Juve, Chiellini alza il muro

Timothy Ormezzano

C'è lo scudo, manca l'arma letale. La Juve ha una difesa sempre più solida: due partite consecutive con la porta inviolata, le ultime in Supercoppa e contro il Bologna, sono un unicum stagionale. Szczesny è in stato di grazia. Cuadrado è tornato ad arare la fascia destra.

E Chiellini sta vivendo l'ennesima giovinezza, alla faccia dei suoi 36 anni e mezzo. In questo avvio di 2021 ha già accumulato 342 minuti, poco meno dei 393 di tutto il 2020. Di fatto, è cambiato drasticamente il modo con cui viene impiegato o meglio gestito il capitano bianconero: meno turni di riposo, più straordinari. Ad alzare ulteriormente il muro ci pensa il recuperato De Ligt, in attesa che si negativizzi anche Alex Sandro. Niente male, se è sempre valido l'assioma di Pirlo secondo cui «la migliore difesa vince lo scudetto».

Di contro, però, la Juve deve fare i conti con il calo di rendimento di Cristiano Ronaldo, alle prese con un mese di gennaio con più ombre che luci. I numeri di CR7 restano super, altrimenti non sarebbe il capocannoniere, ma va comunque registrata una flessione.

Nel 2021 la sua media tra campionato e coppe è infatti scesa a un gol ogni 143 minuti, mentre da settembre a dicembre 2020 lui colpiva ogni 74 minuti. Morata, invece, spara soprattutto in Champions, dove è il top bomber a quota 6 (con Haaland, Neymar e Rashford). In serie A invece lo spagnolo è fermo a 4 gol tutti contro le provinciali (Crotone, Spezia, Benevento e Parma). È vero che il centrocampo sta segnando più di prima, ma per la remuntada tricolore l'attacco non può sparare a salve.

Intanto domani (ore 20.45) la Juve ospiterà la Spal allo Stadium nei quarti di Coppa Italia. Il turnover sarà ampio. Largo tra gli altri a Buffon, Demiral, Frabotta, Rabiot e Ramsey, probabile turno di riposo per Cristiano Ronaldo e attacco appaltato a Kulusevski e Morata.

