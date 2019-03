Juve, cercasi CR7 disperatamente

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus insegue nuovi record e intanto cerca i veri Ronaldo e Mandzukic. Sbaragliata la concorrenza italiana, i bianconeri corrono contro loro stessi.

Per trovare nuovi stimoli e conquistare altri primati. Dopo il record di 26 trasferte consecutive senza sconfitte, parte l'assalto ai 102 punti ottenuti dalla Juve di Conte nel 2013-14: il miglior risultato nei maggiori campionati d'Europa. Per Allegri contano (giustamente) i titoli e non le statistiche: si accontenterebbe di superare il Napoli di un punto o addirittura di chiudere alla pari sfruttando il vantaggio negli scontri diretti. Ma un pensiero al record, questa volta, lo farà. Già perché l'impresa è assolutamente alla portata. Se la Juve manterrà il suo passo (2,76 punti a partita) può arrivare addirittura a quota 105 punti. Un traguardo praticamente insuperabile.

Non sono più insuperabili invece Ronaldo e Mandzukic, alle prese con un calo di rendimento. Il portoghese al San Paolo ha sì conquistato la punizione (con espulsione di Meret) realizzata da Pjanic, ma è sembrato un po' scollegato dal gruppo. Se non addirittura un po' irriverente nel chiedere alla squadra e ad Allegri un atteggiamento diverso.

Per SuperMario, ancora a secco di gol in questo 2019, parlano i numeri: 9 reti nelle prime 19 presenze tra campionato e Champions e nemmeno uno squillo nelle successive 8. Complice un infortunio muscolare, Mandzukic non ha smaltito gli ultimi carichi di lavoro atletico. Per la prima volta è in discussione.

Probabile un turno di riposo venerdì contro l'Udinese per ricaricarsi e magari sfogarsi martedì prossimo contro l'Atletico. Del resto, il grande ex è anche l'uomo che sa decidere i big match.

Intanto proseguono gli abboccamenti tra Icardi e la Juve. Dopo l'interesse per l'argentino pubblicamente confermato da Paratici, l'ex capitano dell'Inter ha ricambiato i like ricevuti da Cancelo e Chiellini mettendo un cuoricino al post pubblicato dallo stesso Cancelo dopo la vittoria in casa del Napoli. Il messaggio dello juventino esaltava quello spirito di gruppo che manca come non mai a Maurito.

riproduzione riservata

