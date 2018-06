Juve, Cancelo spalancato E su Pjanic pressing Barça

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juventus accelera sul mercato. Ieri l'incontro tra la dirigenza e Allegri a Milano, per fare il punto sulle strategie. Tra domani e venerdì a Torino è atteso il tedesco Emre Can, mentre nel weekend si può chiudere per il portoghese Cancelo, il cui arrivo non esclude quello di Darmian, mentre la trattativa per il colombiano Arias è in stand-by.Rientrato al Valencia dopo il prestito all'Inter, Cancelo è pronto a firmare un quinquennale da 5 milioni. In arrivo anche l'intesa con il club spagnolo, che ha abbassato le sue pretese da 40 a 35 milioni più bonus. Manca solo l'accordo sulla formula dell'operazione, con l'ad Marotta che spinge per un prestito con obbligo di riscatto. Dopodiché il Valencia si farà sotto per Pjaca, valutato 20 milioni dalla Juventus.Sempre dalla Spagna è intanto partita l'offensiva del Barcellona per Pjanic. È pronta un'offerta da 70 milioni, oppure 50 più il cartellino del centrocampista André Gomes, una vecchia fiamma della Signora. Lo spogliatoio blaugrana avrebbe dato il benestare all'approdo del playmaker bosniaco, che domenica si era lasciato scappare un like alla notizia dell'interessamento del Barça nei suoi confronti, prima di bollarla come fake news. Pjanic è però uno dei pochi incedibili della Juve, pronta alla contromossa: prolungare il contratto dal 2021 al 2023 e ritoccare l'ingaggio da 4,5 a 6 milioni annui. Vedremo.riproduzione riservata ®