Juve, c'è pure il giallo-Allegri: «Io estraneo ad attività illecite»

Timothy Ormezzano

Si accendono i riflettori degli uffici antiriciclaggio della Banca d'Italia su Allegri. Che respinge ogni addebito: «Sono del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita». Secondo un'inchiesta pubblicata da La Verità, l'istituto di Bankitalia ha ricevuto diverse segnalazioni di operazioni sospette riguardanti il tecnico della Juventus legate al mondo del gioco d'azzardo.

Sono in corso accertamenti in merito ad alcuni versamenti effettuati sul conto di Allegri da una società maltese finita sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ndrangheta. Si tratta di sette bonifici ricevuti da Allegri tra il 2018 e il 2021 per un totale di 161 mila euro a cui si aggiungono altri sette versamenti per ulteriori 168 mila euro provenienti da una società slovena, più altri 140 mila euro riconducibili a una banca di Montecarlo.

Gli stessi documenti dell'antiriciclaggio sottolineano però che gli accrediti potrebbero derivare da vincite legali. E poi c'è un'ultima segnalazione sulla carta di credito di Allegri, che nel 2019 ha speso quasi 500 mila euro presso esercenti del gioco d'azzardo come il casinò di Montecarlo e il casinò di Nova Gorica. I movimenti sospetti non sarebbero comunque legati al mondo delle scommesse sul calcio, vietate ai tesserati. Stringata e netta la presa di posizione di Allegri: «Mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio».

Passando dai tavoli dei casinò a quelli delle trattative estive, Allegri è chiamato a scegliere su chi scommettere tra Cristiano Ronaldo e Dybala. L'impressione, citando Highlander, è che ne resterà soltanto uno, più probabilmente l'argentino. La Juve sta pensando seriamente di fare a meno di CR7, per ridare fiato ai suoi conti. L'agente Mendes ha avviato i contatti con il Manchester United (i bianconeri sognano uno scambio tra Cristiano e Pogba) e con il Psg (specie in caso di rottura tra i parigini e Mbappè).

In caso di addio a Ronaldo, la Juve ricucirebbe il rapporto con Dybala, che può rinnovare per 10 milioni di ingaggio annuo, e si regalerebbe un'altra punta. Vlahovic è il profilo preferito, ma attenzione anche a Icardi e Malen, mentre sono in leggero calo le quotazioni di Milik e Kean. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

