Juve, c'è pure Chiesa alla corte di Pirlo

Il botto più grande arriva alla fine, come nei migliori spettacoli pirotecnici. Chiesa lascia la Fiorentina per sposare la Juventus. Ieri il neobianconero ha sostenuto le visite mediche all'Istituto Fanfani di Firenze, incassando anche qualche insulto dai suoi ex tifosi. Lo hanno chiamato «traditore», come nel passato più o meno recente era successo a Roberto Baggio e Bernardeschi.

Nel tardo pomeriggio l'annuncio ufficiale: Chiesa raggiunge la Signora in prestito oneroso biennale, per 3 milioni nella prima stagione e 7 nella seconda, con diritto di riscatto a 40 milioni più bonus. Di fatto, sarà un'operazione da 50 milioni complessivi, mentre il giocatore ha sottoscritto un biennale da 4,5 milioni a stagione.

Il suo riscatto diventerà automatico al concretizzarsi di una di queste condizioni: qualificazione della Juventus alla prossima Champions League, 60% di presenze del giocatore oppure 10 gol e 10 assist in due stagioni.

Il mercato della Juventus si è chiuso così, senza l'ultimo assalto a quell'Emerson Palmieri che avrebbe rinforzato la scarna batteria di terzini.

A Pirlo, adesso, il compito di inserire Chiesa negli ingranaggi della sua squadra: probabile che gli chiederà di giocare a tutta fascia, sulla corsia esterna destra del suo 3-4-1-2, con Kulusevski alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala (oppure Morata). In alternativa, largo a un 3-4-3 ancora più offensivo, con Federico esterno d'attacco.

Sugli esterni mancheranno Douglas Costa e De Sciglio, andati rispettivamente in prestito al Bayern Monaco e al Lione.

Nelle casse bianconere non entra nemmeno un euro, così come era già successo con i prestiti di Perin, Pjaca e Pellegrini (non Rugani, il cui affitto costa 1,5 milioni al Rennes) e con le cessioni di Matuidi e Higuain. La buona notizia è il taglio di molti stipendi assai onerosi, a partire da quelli molto pensanti di Higuain, Pjanic e Douglas Costa.

