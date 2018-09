Juve, c'è Pogba per gennaio

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juventus è canonicamente in vetta alla classifica, a punteggio pieno. Ma ci sono dei ma. Il gioco non brilla. La difesa concede il doppio rispetto all'anno scorso, quando incassò tre gol soltanto dopo sei giornate. E, soprattutto, Ronaldo non segna - nonostante siano suoi ben 23 dei 67 tiri scoccati in tre partite dai bianconeri - e Dybala neppure gioca. Con appena 94' collezionati, la Joya è di gran lunga il meno impiegato degli attaccanti juventini, a parte il giovane Kean. «Le gioie individuali arriveranno, meritatissime per tutti: stiamo costruendo la nostra identità di squadra e a punteggio pieno si lavora ancora meglio!», rassicura Allegri via Twitter.Per vedere Dybala in campo con Mandzukic e Ronaldo serve una mezza rivoluzione tattica, quelle di cui è capacissimo Allegri, che potrebbe trovare un gran bel regalo nella calza della Befana. Il Daily Express ha infatti dedicato la sua prima pagina al possibile ritorno di Pogba a Torino a gennaio: «Vuole giocare con Ronaldo».Le nuove regole Uefa permetterebbero al centrocampista campione del mondo di disputare la Champions League con i bianconeri, che il grande ex affronterà nei gironi con il suo Manchester United.Il problema in questo caso non è certo tattico ma economico, visto che il Polpo, costato due estati ai Red Devils fa ben 105 milioni, guadagna circa 15 milioni annui. Alla base della sua rottura con lo United, ci sono i soliti problemi di compatibilità con Mourinho.Qualcosa di simile a quello che sta vivendo con il tecnico del Real Madrid Lopetegui quel Marcelo che, scrivono in Spagna, a giugno darà l'addio al Real Madrid. Con l'obiettivo di ricongiungersi con il suo grande amico CR7. L'affare, già tentato questa estate dai bianconeri, si può davvero fare.Intanto Marchisio è sempre al centro del mercato degli svincolati: Porto e Zenit restano in pole, davanti allo Sporting Lisbona. E dopo la Roma per il Principino è spuntato anche il Villarreal.riproduzione riservata ®