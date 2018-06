Juve, c'è poco da stare... Allegri: ultimatum al Real Madrid

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Sette giorni per dirsi eventualmente addio. La Juventus, tra una smentita e l'altra, avrebbe posto il suo ultimatum: il Real Madrid e Allegri hanno una settimana di tempo per scegliere se sposarsi o meno. Dopodiché, il tecnico non potrà muoversi dal club bianconero, con cui è legato fino al 2020.Alle voci che continuano a rimbalzare dalla Spagna si sommano le quote crollate presso i bookmakers, che vedono il Conte Max addirittura come il grande favorito nella corsa alla panchina dei merengues. L'allenatore livornese è quotato a 3, dietro di lui Solari (7), Conte (8), Pochettino (10), Loew (12) e Sarri (15). In caso di divorzio-choc, come nel luglio 2014 con Conte, il presidente Agnelli chiederebbe a Zidane di rinunciare a un probabile anno sabbatico per provare a calare il poker personale in Champions.La Signora ha fretta di conoscere anche il futuro prossimo di quattro giocatori in bilico tra conferma e addio: Benatia, Alex Sandro, Khedira e Mandzukic. Le loro scelte determineranno il mercato bianconero. Oggi intanto è il Perin-Day, con la Juve e il Genoa decisi a chiudere per 14-15 milioni bonus compresi, mentre per il portiere è pronto un quinquennale da 2,5 milioni. Dopodiché sarà la volta di Emre Can, mentre per Darmian c'è ancora una certa distanza tra i 13 milioni proposti dalla Juve e i 20 richiesti dallo United.riproduzione riservata ®