Juve, c'è da blindare Dybala

Timothy Ormezzano

La Juventus prova a blindare Dybala e a recuperare Chiesa per la sfida di domenica contro il Milan. Del resto, sono loro i big nell'anno uno d.C (dopo Cristiano). La Champions ha restituito alla Signora la vittoria e Dybala.

Mica poco. Un rigore che fa bene al morale e un paio di colpi di classe. La Joya si sta prendendo la Juve.

Proprio come gli chiede Allegri, che gli ha assegnato la fascia di capitano. «Dybala è al centro del progetto, cercheremo di chiudere presto la trattativa per il rinnovo: è un giocatore troppo importante», l'endorsement di Nedved. La risposta del diretto interessato: «In Champions abbiamo iniziato in maniera splendida, mantenendo la calma. Continuiamo così».

Poi, passando alle questioni personali: «Segnare mi permette di giocare con serenità e di aiutare la squadra - così la Joya -. Il rinnovo? Le parti stanno parlando, in settimana ci sarà un'altra riunione. La Juve conosce le mie volontà, speriamo di chiudere al meglio». La lunghissima trattativa, che ha visto il banco saltare in più di un'occasione, è entrata nella fase decisiva.

L'impressione è che il numero 10 debba però fare un passo indietro: troppi i 12 milioni netti di ingaggio chiesti dal suo agente Antun per pareggiare lo stipendio di De Ligt, il club bianconero non vuole andare oltre un aumento da 10 milioni netti annui compresi bonus piuttosto complicati da raggiungere. Da un gioiello all'altro. Chiesa corre contro il tempo per giocare almeno uno spezzone del big match di domenica sera allo Stadium contro il Milan.

Il fastidio muscolare patito in Nazionale è smaltito, non resta che crescere di condizione. L'ex viola sogna di replicare l'ottima prova offerta nella sfida d'andata dello scorso campionato, quando impallinò il Diavolo con una doppietta e timbrò un palo proprio al rientro dopo un piccolo stop. Più complicato il recupero dell'altro Federico, ovvero Bernardeschi, alle prese con i postumi di una contusione al ginocchio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

