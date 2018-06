Juve, blitz per Kovacic e Cancelo

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Affari spagnoli per la Juventus, che tratta Cancelo con il Valencia e Kovacic con il Real Madrid. Dei due ex nerazzurri nel mirino bianconero il più vicino è l'esterno portoghese, vista l'empasse con lo United per Darmian.Il Valencia, che valuta Cancelo intorno ai 40 milioni bonus compresi, ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio. Ecco perché ha respinto l'idea di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto intorno ai 35, così come l'inserimento di Pjaca quale parziale contropartita tecnica. L'attaccante croato interessa comunque al club spagnolo, che potrebbe aprire una trattativa parallela. Il valore di Pjaca, corteggiato anche dalla Fiorentina, dopo i deludenti sei mesi in prestito allo Schalke 04 è di circa 20 milioni. La Signora tiferà Croazia, augurandosi che il Mondiale ormai alle porte possa ritoccare la cifra verso l'alto.È pronto a scaldarsi anche il fronte per Kovacic, il cui arrivo a Torino escluderebbe quello di Pellegrini o del russo Golovin. I giornali spagnoli segnalano in pole position i bianconeri, che avevano ristabilito i contatti con la Casa Blanca in occasione di Real-Juve dello scorso aprile per assicurare ad Allegri un vero e proprio jolly di centrocampo. La testata spagnola As riporta un'offerta juventina da 75 milioni respinta l'anno scorso dalle merengues. Una somma esagerata per l'ad Marotta, pronto a riallacciare i fili della trattativa con un budget massimo di circa 40 milioni.È pronta a ripartite, intanto, la Icardi-novela. In settimana tra l'attaccante e l'Inter non sarebbe previsto alcun incontro per rinnovare e ritoccare la clausola. La Juve proverà a stabilire un (altro) contatto con la moglie-agente Wanda Nara, prima di tentare lo scambio dell'estate con Higuain più una cinquantina di milioni cash.riproduzione riservata ®