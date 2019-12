Juve, Bernardeschi talento sparito Talismano-Sarri: mai ko con Inzaghi

Timothy Ormezzano

TORINO - Ci vuole Fede. La Juve vuole ritrovare il talento perduto di Federico Bernardeschi. Le attenuanti non mancano all'ex golden boy viola. Il ruolo di trequartista non è sicuramente quello di chi a inizio anno era stato chiamato da Sarri a prendere la specializzazione, dopo i vari mestieri fatti l'anno scorso con Allegri.

Lo Stadium non lo perdona, fischiandolo anche oltre i suoi demeriti. Bernardeschi sta svolgendo un gran lavoro sporco in fase di interdizione: «Garantisce copertura difensiva, ma ha le qualità tecniche per incidere maggiormente», ha recentemente detto Sarri. Non resta che aggiustare la mira perché certi conti sin qui non tornano. Un gol in Champions e zero gol campionato: troppo poco a fronte dei 27 tiri tentati da Berna. Ma saltano all'occhio soprattutto gli zero assist all'attivo: un saldo che non si addice a chi ha il compito di giocare tra le linee e di dettare l'ultimo passaggio.

In questa specialità si sta distinguendo Bentancur, che ha già eguagliato il bottino di assist (3) ottenuto nella scorsa stagione. L'uruguaiano, la cui valutazione secondo il Cie è schizzata intorno ai 70 milioni, sta attraversando un momento di forma diametralmente opposto a quello di Bernardeschi. Titolare in sette delle ultime otto uscite, Bernardeschi studia da nuovo leader del centrocampo. È lui l'unico in grado di coprire i quattro vertici del rombo. Adesso però si specializzerà nel suo ruolo preferito, quello di mezzala destra, visto che Khedira sarà fuori uso per tre mesi (arrivederci a primavera) dopo l'operazione di pulizia del ginocchio avvenuta ieri in Germania.

Se Bernardeschi ha sei mesi per convincere la Juve a non cederlo, Bentancur è praticamente intoccabile. Blindato anche da quella clausola, ottenuta dal Boca Juniors, del 50% sulla futura rivendita. Un ostacolo chei bianconeri stanno cercando inutilmente di abbattere, versando agli argentini un ricco conguaglio economico.

Intanto alla Continassa proseguono i lavori in vista dell'impegnativa trasferta di sabato in casa della Lazio. Sarri rilancerà Szczesny tra i pali,Matuidi a centrocampo e forse Ramsey e Dybala al posto di Bernardeschi e Higuain. Ma soprattutto cercherà di essere la solita bestia nera di Simone Inzaghi, che non ha mai battuto il Comandante.

Il bilancio di Sarri con il suo collega laziale è di tre vittorie e un pareggio, con la bellezza di 12 gol all'attivo e appena 3 al passivo. Una tradizione che l'ex allenatore del Napoli spera vivamente di onorare anche quest'anno.

