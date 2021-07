Juve, bagno di folla per CR7 e subito a rapporto da Allegri

Timothy Ormezzano

Il quarto capitolo dell'epopea bianconera di Cristiano Ronaldo è cominciato. E, a meno di inserimenti last minute del Psg, è destinato a proseguire. Ieri CR7 si è concesso un primo bagno di folla torinese, con la calorosa accoglienza di un centinaio di tifosi bianconeri fuori dal J Medical. Il fuoriclasse lusitano, prima di sottoporsi alle visite di rito, ha regalato ai suoi fan una sessione di autografi e selfie.

Applausi assortiti anche per gli altri stranieri al rientro alla base bianconera come De Ligt, Rabiot e Kulusevski. Clima invece assai meno entusiasta per Ramsey, che resta in vetrina anche se al momento non si trovano acquirenti disposti a pagargli il suo ricco stipendio da 7 milioni.

«Ora cosa fai?», gli ha chiesto un tifoso al centrocampista gallese senza ricevere risposta in merito al suo futuro ancora da decifrare. Il day one di CR7 è proseguito nel pomeriggio in campo, per il primo allenamento agli ordini di Allegri. E sarà proprio il tecnico bianconero oggi a dare qualche certezza in più in merito al futuro imminente di Cristiano, ogni giorno più vicino alla permanenza a Torino per il quarto e ultimo anno del suo faraonico contratto da 31 milioni. Oggi alle 14,30 è infatti prevista la prima conferenza stampa del Conte Max, che verrà (re)introdotto dal presidente Agnelli.

Capitolo mercato. Stamani a Torino arriva l'agente di Dybala, che però dovrà sottoporsi a dieci giorni di quarantena: i discorsi per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 della Joya possono inizialmente riprendere anche a distanza. Tra domani e dopodomani è previsto un nuovo affondo per Locatelli, il primo obiettivo del ds juventino Cherubini. Tira forte aria di rilancio da parte dei bianconeri, con il possibile inserimento della contropartita tecnica Dragusin.

L'accordo è sempre più vicino. Si allontana dall'Atalanta invece Frabotta, dopo l'inserimento del Verona, mentre il Borussia Dortmund fa sul serio per Demiral, valutato 35-40 milioni dalla Signora.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA