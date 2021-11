Juve, attenta a quei due da scaricare: Ramsey e Rabiot via entro due mesi?

Timothy Ormezzano

L'avventura in bianconero di Ramsey e Rabiot potrebbe finire tra un paio di mesi. La Juventus sta infatti cercando di cederli a gennaio, per alleggerire il monte ingaggi. I due centrocampisti arrivati nel 2019 a parametro zero costano infatti tantissimo di stipendio: 7 milioni netti annui a testa più bonus. La mossa dell'allora ds Paratici si è rivelata un autogol. Già perché il gallese ha palesato i soliti problemi di tenuta fisica che lo tormentavano all'Arsenal.

In questa stagione Ramsey ha collezionato appena 112 minuti in bianconero. E da marzo a oggi ha giocato più con il Galles che con la Juve. Splende in Nazionale (francese) e delude con il club anche Rabiot, oggetto sempre più misterioso del centrocampo di Allegri.

«Adrien deve dare molto di più», aveva detto il tecnico alla vigilia di Juve-Fiorentina. Ma la prestazione del Duca è stata davvero fiacca: zero contrasti vinti, come il suo collega di corsia sinistra Alex Sandro. Per Ramsey e Rabiot la destinazione potrebbe essere il Newcastle, rilevato dal fondo del principe ereditario Mohammad bin Salman.

Il gallese si libererà quasi certamente a costo zero: la Juve proprone la rescissione consensuale, ma Rambo vorrebbe una buonuscita. La cessione del francese potrebbe invece portare circa 15 milioni. Un tesoretto che aiuterebbe la Juve a tentare l'assalto all'altro transalpino Tchouameni (Monaco), sul quale c'è però il Real Madrid in pole, ma nelle ultime ore è spuntata anche la suggestione Kessiè (Milan). Le alternative? Almeno due, entrambe low-cost perché in scadenza di contratto: una vecchia fiamma allegriana come il belga Witsel (Borussia Dortmund) e lo svizzero Zakaria (Borussia M'Gladbach) che interessa pure alla Roma di Mourinho. A proposito di grandi allenatori, Sacchi ha commentato così l'Allegri-2 in bianconero: «Ai miei tempi sbagliai a tornare al Milan. In questa Juve ci sono dei giocatori non funzionali al gioco di Allegri. È come dare a un regista un attore comico per fare un film drammatico».

Il costosissimo cast bianconero è scadente proprio a centrocampo. Urgono contromisure.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:01

