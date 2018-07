Juve, altro shopping in Liga

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Signora vuole fare (ancora) shopping in Spagna. Più precisamente a Madrid. Non basta CR7, che dalla sua tournée commerciale in Cina in un tweet si dice «eccitato di essere bianconero». La presenza di Ronaldo alla Juve può infatti spianare la strada per l'arrivo di due sudamericani di Real e Atletico, ovvero Marcelo e Godin, entrambi attratti dall'idea di giocare con il fuoriclasse portoghese. La trattativa (riaperta) per Darmian non esclude quella per Marcelo, il cui approdo è però legato all'uscita di Alex Sandro, che flirta con il Psg. L'operazione può decollare nei prossimi giorni, sempre che alla Continassa arrivino circa 50 milioni. Un tesoretto che verrebbe girato al Real Madrid per assicurarsi Marcelo, sponsorizzato a Torino proprio dall'ex compagno Cristiano.Più semplice l'assalto a Godin, visto che i discorsi con l'Atletico per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2019 hanno subito una brusca frenata. La Juventus vuole sfruttare l'impasse per portare a Torino il centrale uruguaiano, già corteggiato nel lontano 2007, pagando i 20 milioni della sua clausola rescissoria.Rinnovo o addio anche per Pjanic, che l'altra sera alla domanda «resti alla Juve?» ha fatto scena muta. La sua procura è passata a Fali Ramadani, agente vicino al Chelsea di Sarri in trattativa anche per il trasferimento a Londra di Rugani. Ma in agguato, per il centrocampista bosniaco, c'è anche il Barcellona. Pjanic non verrà liberato per meno di 80 milioni, un bottino che nel caso verrebbe impiegato dai bianconeri per provare a (ri)portare a Torino il neocampione del mondo Pogba. Intanto, ieri, è tornato Spinazzola: «Mi piace il numero 7, ma mi sembra che sia già occupato Vabbè, dai, se Ronaldo lo vuole glielo lascio».Oltre ai top player, CR7 calamita anche i tifosi. Lo Stadium ha infatti registrato il primo sold out, quello di chi ha rinnovato l'abbonamento, nonostante gli aumenti medi del 30%. Raggiunto l'obiettivo dei 25.300 abbonamenti, che sommati ai 4 mila posti Premium portano il totale delle tessere stagionali a quota 29.300. Per un totale di circa 33 milioni.riproduzione riservata ®