Juve, Allegri sorride: con l'Ajax ritrova Emre Can e Rugani

TORINO - Provaci ancora, Juve. La vittoria del Napoli contro il Chievo ha costretto i bianconeri a rinviare nuovamente le celebrazioni dell'ottavo scudetto consecutivo. Prossimo matchpoint sabato allo Stadium, quando basterà ottenere un punto contro la Fiorentina.

Intanto il ko della Signora in casa della Spal ha scatenato molte polemiche. Le più accese sono state quelle dell'allenatore del Bologna Mihajlovic, che ha duramente accusato il suo collega Allegri: «Schierare i ragazzini della serie C non è giusto nei confronti delle altre squadre in lotta per la salvezza. Ma alla Juve non gliene frega un c, purtroppo questo è il calcio italiano».

I radar bianconeri tornano ora sulla Champions, visto che domani (ore 21) sarà già Juve-Ajax (andata 1-1). L'emergenza è quasi finita. Recuperati Emre Can e Rugani, quest'ultimo candidato ad affiancare Bonucci. Ottimismo anche per Douglas Costa. Fuori uso Perin, di nuovo bloccato da un problema alla spalla. I dubbi sono legati a Chiellini e Khedira, entrambi con un polpaccio ammaccato. In attacco, con Ronaldo e Bernardeschi, ci sarà uno tra Mandzukic e Kean, con il croato in leggero vantaggio. Sembra fuori dai giochi Dybala, al centro di un caso. L'argentino è stato il peggiore della Juve 2 sconfitta a Ferrara.

I suoi numeri sono in picchiata: 18 gettoni da titolare su 22 partite nella prima parte di stagione, appena 9 su 16 nella seconda. Per non dire dei gol, mai così pochi (10) a questo punto della stagione da quando è alla Juve: 18 all'esordio, 16 due anni fa e ben 25 l'anno scorso. Davvero poca Joya, per lui, sempre più triste e svogliato. «Paulo si sta ritrovando mentalmente, tutto passa da lì», aveva detto Allegri alla vigilia di Ajax-Juve, prima dell'ennesima scena muta dell'attaccante.

Il suo futuro sarà probabilmente lontano da Torino. La cessione di Dybala può finanziare l'acquisto dell'enfant prodige Joao Felix. La Signora è in pole position, ma secondo i media portoghesi si è vista respingere dal Benfica una prima offerta da 75 milioni.

