Juve, Allegri insegue il record di Coppe Italia

Timothy Ormezzano

Provaci ancora, Max. Dopo aver ritrovato il passo in campionato, la Juventus inaugura il suo cammino in Coppa Italia negli ottavi di scena questa sera (ore 21) allo Stadium contro la Sampdoria. Allegri insegue la sua quinta Coppa Italia dopo il poker di trofei calato con i bianconeri dal 2015 al 2018, che gli ha permesso di raggiungere i primatisti Eriksson e Mancini. «La Coppa Italia è un nostro obiettivo - dice il Conte Max -. All'inizio non interessa a nessuno, ma dai quarti di finale interessa a tutti».

Di fronte troverà una Sampdoria in piena tempesta: esonerato D'Aversa, in panchina ci sarà il tecnico della Primavera blucerchiata Tufano in attesa di ufficializzare il ritorno a Genova di Giampaolo.

«Dalla Samp mi aspetto una prova d'orgoglio, bisognerà stare attenti. Davanti hanno giocatori forti e pericolosi come Quagliarella, Gabbiadini e Caputo. E a noi mancano due centrali».

Già, De Ligt è squalificato (come Kean e lo stesso Allegri), Bonucci e Danilo sono ancora fuori uso. «E c'è Chiellini a mezzo servizio», aggiunge Max, che medita di schierare davanti a Perin una linea formata da De Sciglio, Rugani, De Winter e Pellegrini.

Davanti invece largo sicuramente a Morata, bomber di Coppa Italia con 7 reti in 12 partite, con probabilissima prima da titolare per il baby brasiliano Kaio Jorge.

Poco ma sicuro: la Juve farà più rotazioni possibili per risparmiare un po' di benzina in vista dello scontro diretto di domenica al Meazza rossonero. «Veniamo da un periodo intenso sottolinea Allegri -, serve un altro sforzo dopodiché inizieremo a preparare il big match contro il Milan».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

