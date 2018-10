Juve, Allegri e l'incubo-soste

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - In mancanza o in attesa di un'anti-Juve credibile, i bianconeri continuano a correre contro loro stessi. Domani, quando allo Stadium arriverà il Genoa, la Signora insegue l'ennesima vittoria, in modo da eguagliare la striscia di nove successi consecutivi di Capello nell'avvio del campionato 2005-06 e portasi a una sola partita dal filotto di dieci successi infilato dalla Roma 2013-14 di Garcia. Guai a perseverare negli errori della scorsa stagione, quando due delle tre sconfitte in A arrivarono alla ripresa dopo la sosta: una proprio a ottobre allo Stadium (contro la Lazio), l'altra a novembre (in casa della Samp).Buone notizie dalla Continassa per Allegri, che in attacco ha l'imbarazzo della scelta. È infatti definitivamente rientrato l'allarme-Dybala. Ieri l'argentino ha svolto tutta la seduta in gruppo, senza bisogno di accertamenti medici al ginocchio ammaccato in Nazionale. L'argentino l'anno scorso ha fatto centro in ben tre delle cinque riprese del campionato dopo la sosta, ma è comunque più probabile che al suo posto parta da titolare Douglas Costa. L'idea è infatti di impiegare la Joya soltanto per uno spezzone di partita, in modo da averlo al meglio per la fondamentale trasferta di Champions, martedì in casa dello United.A proposito di turnover, è possibile se non probabile un turno di riposo per Chiellini, reduce da 180 minuti con la Nazionale: Benatia è pronto a sostituire il capitano, già sintonizzato sulla sfida dell'Old Trafford. La difesa anti-Piatek dovrebbe anche vedere Perin, Benatia e De Sciglio al posto di Szczesny, Chiellini e Alex Sandro, candidati a un pit stop in vista dello scontro frontale con lo United di Lukaku. «Siamo pronti ad affrontare la migliore squadra d'Italia. Cristiano Ronaldo è il più forte di sempre», ha detto il fenomenale Piatek - 13 gol in 8 partite tra campionato e Coppa Italia -, sul quale oltre ai radar di Napoli, Roma, Juve e Barcellona si sono accesi anche quelli del Real Madrid.riproduzione riservata ®