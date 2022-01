Juve alla disperata ricerca di Vlahovic per il mal di gol

Timothy Ormezzano

Gol e attaccanti cercansi. La Juve ha ancora una settimana (scarsa) di trattative per provare a regalarsi Vlahovic. I bianconeri hanno un bisogno disperato di reti. Si è visto anche nello 0-0 di domenica contro il Milan, senza nemmeno l'ombra di un tiro in porta. L'addio di Cristiano Ronaldo pesa più delle peggiori previsioni. Quello bianconero è l'undicesimo attacco del campionato con 34 reti all'attivo, 3 in meno dell'Empoli.

La Juve valuta se anticipare a gennaio il budget previsto per prendere un grande attaccante a giugno. La speranza è che Vlahovic esca allo scoperto e che la Fiorentina rinunci a qualcosa dei circa 70 milioni richiesti. Il talento serbo ha declinato l'offerta dell'Arsenal, perché vorrebbe sposare la Signora. Ma a meno di una cessione illustre da parte dei bianconeri, l'affare-Vlahovic appare molto ma molto complicato.

Anche alla luce del no della Fiorentina alla contropartita Kulusevski. Resta così in piedi l'ipotesi Martial, valutato almeno 6 milioni dallo United e inseguito anche dal Siviglia. Tutto fermo invece a centrocampo.

L'Arsenal corteggia anche Arthur, ma vorrebbe un prestito di 6 mesi e non di 18 come proposto dalla Juve: «Ci stiamo provando per Vlahovic e Arthur, non so se ci riusciremoZ, ha detto il tecnico dei londinesi Arteta. Le spie dell'Aston Villa hanno seguito Bentancur domenica al Meazza, in attesa di presentare un'eventuale offerta. E per Ramsey, dopo il suo no al Burnley, non si registrano altre pretendenti. In caso di una cessione in mediana la Juve piomberebbe su Zakaria, prezzato 6 milioni dal Gladbach.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA