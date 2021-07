Juve, al via l'Allegri II

Timothy Ormezzano

Juve al via. Oggi comincia la nuova stagione bianconera, con il varo del governo Allegri 2. In attesa di qualche botto sul mercato (Locatelli più una punta), il tecnico è il colpo più importante. Sono passati 789 giorni dall'esonero del Conte Max, datato 19 maggio 2019. La svolta giochista, con Sarri e poi Pirlo in panchina, non ha dato i frutti sperati. Si torna alla Juve risultatista di Allegri. Che avrà il compito di riacciuffare lo scudetto perduto e di riportare la Signora ai piani alti della Champions dopo due eliminazioni agli ottavi.

Alla Continassa è il giorno del raduno, con le prime attività imposte dal protocollo (visite mediche e test atletici). Il gruppo sarà a ranghi ridottissimi, visti i 18 nazionali in vacanza perché reduci da Euro 2020 o dalla Copa America. Presenti tanti giovani dell'Under 23 e alcuni giocatori di rientro dai prestiti come Perin, Rugani e Luca Pellegrini. Gli unici big saranno Dybala e Arthur, che non hanno partecipato al torneo sudamericano.

Allegri ritrova la Joya. E viceversa. Con la volontà di ritrovare anche la migliore versione dell'argentino dopo l'ultima stagione con più ombre (e infortuni) che luci. Arrivano notizie (e immagini) di un Dybala più tirato che mai a livello fisico: la vacanza-lavoro a Miami gli ha fatto bene. Non resta che definire quel rinnovo di contratto che si trascina da troppo tempo.

Filtra moderato ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con l'agente Antun, pronto a riallacciare i contatti con la Signora. «Appena Paulo rientrerà parleremo di rinnovo ripartendo da dove eravamo rimasti», ha detto recentemente Nedved. Un bella sterzata rispetto alla scorsa primavera, quando lo stesso vicepresidente disse di «valutare tutte le possibilità di mercato». Si riparte dalla proposta di ingaggio da 10 milioni annui bonus inclusi, poco meno dei 12 che vorrebbe Dybala, con le garanzie tecniche di un ruolo centrale nella Juve che verrà. La priorità è però chiudere l'operazione Locatelli.

Imminente un nuovo incontro tra i dirigenti di Sassuolo e Juve. I neroverdi vorrebbero circa 45 milioni, i bianconeri provano a chiudere per 30 milioni più una contropartita tra Dragusin, Fagioli, Rovella o Frabotta. Fondamentale la volontà del centrocampista che, con buona pace di Arsenal e Borussia Dortmund, ha scelto la Juventus di Allegri.

