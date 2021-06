Juve, al via i saldi di fine stagione

Timothy Ormezzano

La vetrina di Euro 2020 ha restituito visibilità e autostima a Bernardeschi e Ramsey. Si è invece svalutato Demiral, reduce da un flop con la Turchia. Sono questi i principali juventini in uscita, anche se trovare a tutti una sistemazione non sarà semplice. Dei tre ha qualche chance di restare in bianconero soprattutto Bernardeschi, un elemento conosciuto da Allegri che potrebbe puntare sulla sua duttilità.

Il posto nell'undici di Mancini contro il Galles, alcune buone giocate e il palo colpito su punizione hanno restituito un po' di smalto al platinato. Sarà che in azzurro «Bernardeschi rischia la giocata», come recita il coro ironico coniato dai tifosi capitolini della Nazionale. L'ex viola viene da quattro stagioni in bianconero con molte più ombre che luci. Se il suo agente Raiola troverà un club disposto a rilevare il contratto da 4 milioni più bonus, il divorzio con la Signora sarà servito.

Guadagna addirittura 7 milioni annui Ramsey, altro esubero assai costoso. Lui vorrebbe tornare all'Arsenal, ma attenzione anche a West Ham e Crystal Palace. La Juve, pur di non perdere il gallese a costo zero, valuta l'ipotesi di uno scambio. Su Demiral, prezzato circa 30 milioni, ci sono soprattutto Everton e Atalanta. Hanno la valigia pronta anche diversi juventini di rientro dai prestiti. È il caso ad esempio di Perin, corteggiato da Genoa e Fiorentina. Si cerca un acquirente anche per Pjaca e De Sciglio, con quest'ultimo che spera di tornare al Lione. Da valutare infine il futuro di Rugani e Luca Pellegrini, che potrebbero restare se la Juve riuscirà a cedere sia Demiral che Frabotta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

