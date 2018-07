Juve, abbonamenti troppo cari: tifosi in rivolta e scritte sui muri per protesta

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - I tifosi della Juve continuano a protestare per il caro-abbonamenti deciso dal club, con un aumento medio del 30%.I posti più popolari costano 595 euro, quelli deluxe 2.370 euro. La contestazione è deflagrata sui muri di Torino e di altre città italiane, con scritte divertenti («vendo un rene per rinnovare l'abbonamento»), minacciose o razziste.Capitolo mercato. Non bastava Cancelo. A far indispettire i tifosi dell'Inter, secondo El Mundo Deportivo, ci potrebbe essere il passaggio alla Juve (via Barça) anche di Rafinha, che a detta del suo padre-agente Mazinho è stato «contattato da alcune grandi squadre della serie A». I rumors, per ora, non trovano conferme. La Juve è più concentrata sulle cessioni.Potrebbe darle una bella mano il Chelsea, che nelle prossime annuncerà Sarri e tenterà l'affondo con un centinaio di milioni per Rugani (40) e Higuain (60). Vedremo. (Timothy Ormezzano)