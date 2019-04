Timothy Ormezzano

TORINO - Il rinnovo di Kean, prima dell'assalto a Chiesa o Zaniolo. La Juve sceglie la linea verde e il prodotto a chilometro zero: l'Ajax, in questo senso, fa scuola. Per Kean è pronto l'accordo fino al 2024, con stipendio triplicato a circa 2,5 milioni. In questi giorni è previsto l'incontro con il suo agente, Mino Raiola. Che, forte anche di un sondaggio del Psg per l'astro nascente bianconero e azzurro, pretende delle garanzie tecniche: più spazio per il Millennial oppure un prestito per trovare maggiore continuità. Kean otterrà comunque più minutaggio in questo finale di stagione. Allegri vuole infatti testarlo in coppia con Ronaldo.

Il tandem potrebbe essere varato già sabato, in casa dell'Inter, con uno tra Bernardeschi e Cuadrado a supporto, mentre a centrocampo potrebbe agire il trio Emre Can-Pjanic-Matuidi. Il tecnico livornese sfrutterà gli ultimi cinque turni di campionato per «provare giocatori importanti in posizioni diverse». Si cercano trasformisti come lo stesso Alllegri, che in 185 partite sulla panchina bianconera ha schierato addirittura 180 formazioni diverse. Dopo il lancio di Emre Can al centro della difesa, Cuadrado sarà ancora testato da mezzala, mentre Cancelo potrebbe essere proposto nel ruolo di esterno alto.

Tornando alla Jue che verrà, Paratici segue la telenovela legata al rinnovo di Zaniolo con la Roma. Bianconeri pronti ad affondare il colpo, con la possibilità di inserire nella trattativa una contropartita tecnica come Rugani. Il toscano potrebbe fare il percorso inverso di Manolas, per il quale i bianconeri sarebbero pronti a pagare i 36 milioni della clausola rescissoria. Il primo obiettivo italiano per l'estate resta comunque Chiesa. Più della concorrenza italica (Inter, Roma e Napoli), alla Continassa temono il Bayern Monaco, pronto a investire 70 milioni. Troppo pochi, secondo i viola. Lo stesso Chiesa spingerebbe inoltre per restare in Italia, nella stagione che porterà agli Europei.

